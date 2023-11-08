民進黨立法院黨團8日舉行輿情回應記者會，黨團幹事長劉世芳指控藍白合作抹黑國家隊。（姚志平攝）

國民黨和民眾黨今不約而同開記者會批評民進黨國家隊成為負面形容詞，對此，民進黨立院黨團今也開記者會痛批，藍白合抹黑國家隊；民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，過去蔡英文總統執政受到疫情影響，只有成立口罩國家隊，其他包含疫苗、綠能或是雞蛋等中央政府，很少用國家隊這個名詞，民眾黨和國民黨兩個不約而同，都說我們有那些國家隊，並未獲得正確的訊息而且斷章取義。

台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠（右）、副主任兼發言人楊寶楨（左）8日舉行「國家隊成效不彰，政府不該反批監督者」記者會。（劉宗龍攝）

民進黨立委莊瑞雄指出，疫情缺少口罩，國家站在後面支撐我們，藍白抹黑國家隊，前內政部長李鴻源之前講口罩國家隊，稱廠商賺取大額回扣，後來又說是聽朋友講的，批評跟監督國家很正常，但是要有所本，只要碰到要選舉，妖魔鬼怪就一大堆，目的就是謀取政治上的利益。

民進黨立委蔡適應表示，在野黨團認為潛艦繼續國造案子很重要，結果還拿這件事情來批評，對於我們的潛艦國造案子，除了抹黑就是眼紅，就是不希望潛艦的案子在民進黨手上完成這件案子。

民進黨立委洪申翰指出，不管是疫苗問題或者是上半年缺蛋的問題，或是發展綠能，這些都表現出政府一個負責任的態度，在野黨對國家隊種種汙衊，都是用圖利來抹黑，就是看到政府結合民間資源一起團結面對台灣挑戰的表現，政府任何施政都歡迎大家檢驗。