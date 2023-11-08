百萬YouTuber Joeman、蕾菈夫妻6日涉嫌持有第二級毒品大麻遭逮，複訊後均無保請回，昨（7日）三人先後拍片承認在台灣、國外都吸食大麻，震驚外界。律師李菁琪猜測他們被警方逮捕的原因，可能有人透過幣安交易，才讓檢警循線抓人。

律師李菁琪6日在臉書粉專貼出Joeman、蕾菈夫妻涉毒被捕的新聞截圖，並在開頭下標：「出包。」她分析Joeman、蕾菈夫妻可能被逮捕的原因，「未看先猜是有人透過幣安買大麻出包，現在正透過幣安在抓施用者，然後那個人一個不小心也在現場。」耳聞蕾菈夫妻稱大麻是泰國買的，不知道為什麼會帶回台灣，律師李菁琪調侃：「去泰國回來登機前記得要檢查包包，好嗎？」並在留言區補充：「誠摯希望不要變成整串粽子。」

網友好奇地問：「幣安會出包（？）」律師李菁琪解答：「幣安會把交易資料給國家。」另名網友則開玩笑道：「可以拍奢華會客菜平價會客菜對決了」，律師李菁琪回應：「不會啦，他施用持有而已頂多勒戒，然後勒戒不能送會客菜。」

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！