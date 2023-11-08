街舞界的年度盛事「2023街舞首都」，將於11/11~12日，連續兩天在嘉義市政府文化局音樂廳及文化廣場舉行。嘉義市政府文化局7日舉辦記者會，以火熱街舞秀揭開活動序幕，嘉義市長黃敏惠與多位貴賓一起為全台首座街舞雕像揭幕，宣布嘉義市街舞首都活動熱鬧登場，內容包括國際對抗賽、街舞爭霸戰、街舞市集派對及街舞工作坊，邀請全國民眾共同來嘉義市體驗街舞的熱血氛圍。

開場的火熱街舞秀帶來滿滿的青春活力。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

近年來嘉義市的街舞散發強大能量，不但培育出許多街舞運動的好手，也將街舞首都的名氣推廣到國際，展現嘉義市多元、青春的堅強實力。2024年巴黎奧運已將街舞納入重要的賽事當中，我們的國手都已經摩拳擦掌，做足準備與練習，從不斷的挑戰自我中成長，為國爭光。

黃敏惠為街舞雕像揭幕(左一為本次參賽選手張威榕)（圖片來源：嘉義市文化局提供）

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市街舞首都邁入第三屆，今年邀請上一屆出賽為嘉義市贏得佳績的羅國銓選手作為舞蹈總監，規劃國際對抗賽並邀集國際級專業選手來嘉切蹉舞藝，也藉此機會交流彼此的舞蹈風格，碰撞出精彩的火花。街舞爭霸戰三大賽事：Breaking Battle、Freestyle Battle、K-POP即播即跳等，以多元形式呈現，兼具廣度與深度，不論街舞的專業舞者、愛好者或是一般民眾，可以從活動的參與、觀摩、交流中對街舞有更多的認識。

黃敏惠表示嘉義市的街舞散發強大能量，不但培育出許多街舞運動的好手，也將街舞首都的名氣推廣到國際。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

嘉義市文化局長盧怡君表示，此次活動不只有街舞賽事，還有街舞工作坊及戶外的街舞演出，打造一個歡樂的派對概念，是兼具專業度與推廣性質的街舞活動。從11月8日到11月12日陸續有街舞彩妝、穿搭、攝影及塗鴉的課程讓愛好者免費報名參與，11月10日晚間18:00-21:10更有來自加拿大及烏克蘭的國際級舞者開班授課，讓舞者們親身體會來自國際的舞藝指導，11月11日及12日於文化局的文化廣場登場的國際品牌及多元街舞的演出，讓一般民眾也能感受到街舞的熱情與活力。

黃敏惠與舞導總監羅國銓一同擺出街舞舞姿。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

舞蹈總監羅國銓業在街舞銅像揭幕後表示彷彿夢想成真般，有著滿滿的感動。從過去跳舞受到家人反對，到現在能獲得所有人支持，看到更多人加入街舞行列，要特別感謝嘉義市在勇媽黃敏惠市長以及文化局的大力支持，讓所有人勇於追逐夢想。國際對抗賽選手張威榕(Willy Roc)開心的分享，很高興能參加街舞首都比賽，並與烏克蘭霹靂舞錦標賽冠軍的ROBIN對戰，相信一定能夠碰撞出精彩的火花，很感謝黃敏惠市長及文化局舉辦街舞首都的活動，讓我們有機會與舞台可以展現自己。

「2023街舞首都」登場，黃敏惠和舞者還有與會來賓跟街舞雕像合影。（圖片來源：嘉義市文化局提供）

本次活動中最受矚目的「國際對抗賽」，將由曾獲2018台灣區紅牛盃冠軍與2022霹靂舞世界錦標賽國手選拔冠軍的張威榕(Willy ROC)對抗來自烏克蘭曾獲國際V1霹靂舞錦標賽冠軍的ROBIN。此次對抗賽是雙方首次在賽場上碰面，雙方透過不同風格的展現，將碰撞出精彩的火花。