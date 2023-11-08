加拿大已簽約將採購88架F-35戰機以汰換老舊的CF-18戰機

就在加拿大和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）簽約，以採購88架F-35「閃電II」（Lightning II）隱形戰機幾個月後，國會預算辦公室（Parliamentary Budget Office，PBO）的一份報告預測，這些戰機的成本將嚴重飆漲，而這可能會讓加拿大納稅人多付數十億計美元。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）7日報導，國會預算官員在這份新報告中估計，未來45年間，加拿大納稅人擁有和運作F-35機隊的成本可能達739億美元（近2.4兆台幣）。據加拿大國會預算官員吉魯（Yves Giroux）說，從規劃、開發到使用和處置，這總金額反映了戰機複雜的壽期成本。

報告中明確提及，要是空軍不按時接收飛機，也不在國防規劃者預期的範圍內使用戰機，那它們的預設壽期成本就會增加。吉魯說，國會預算辦公室與國防部的估計大致相同，而國防部預計，整個成本約為700億美元（近2.3兆台幣）。然而，當渥太華2023年1月簽署協議時，成本遠低於國會預算辦公室的預測。

加拿大為了汰換老舊機隊，今年1月和美國國防巨擘洛馬簽下價值190億加幣（近4443億台幣）的協議，以採購88架F-35戰機。根據協議，這88架戰機將從2026年起，分4批交付加拿大。而交付數量將逐年增加，2029年最多達18架，而最後一批預計約於 2032年交付。

此外，吉魯強調，加拿大必須信守交付承諾。無論什麼原因，這些戰機只要遲1年交付，就會增加約 4億美元（近130億台幣）的成本。要是延遲兩年，成本就會增加約7億美元（約225億台幣）。

事實上，在加拿大皇家空軍接收第一批F-35戰機前，2025-2026年耗資538 億美元（約1.7兆台幣）的營運和維修階段就會展開。根據預估，F-35在加拿大的使用壽命將在2061-2062年結束，而吉魯的計算中，也涵蓋了處理戰機的費用。