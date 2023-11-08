ZenBeam L2不僅配備Android TV電視盒，內建正式授權的Netflix，使用者亦可下載Disney+、Amazon Prime Video等各大串流平台，並透過隨附的遙控器直覺操作，追劇、看電影皆隨心所欲。機身輕巧的ZenBeam L2，另具皮革手把和雙層貼心設計的專屬收納包，外出攜帶更安心便利，再加上65W的6芯電池，可支援長達3.5小時視訊投影，對於任何電影之夜而言均綽綽有餘。

ZenBeam L2採用短焦鏡頭，可在1~3公尺距離投射40至120吋的影像，清晰細膩的畫質，除具備原生1080p FHD解析度、120% sRGB廣色域，亦完美相容4K HDR來源，搭配內建Smart Amp技術的10W Harman Kardon整合式揚聲器，能強化響度與音質，傳遞出色音訊，帶來震撼人心的沉浸感受。此外，ZenBeam L2還搭載獨家Light Wall功能，擁有26種情境選項，從冬日裡的壁爐到靜謐蔚藍的海底世界，可依個人喜好美化牆面，為生活空間增添滿點氛圍。

ZenBeam L2另支援自動對焦，3秒即可完成，且當投影機偏離中心時，將自動進行水平/垂直梯形校正，加上自動避障、投射影像尺寸調整等功能，確保使用者在各種情況下都能獲致最佳投影體驗。全新ZenBeam L2亦可透過簡易的語音指令啟動控制，只需點下遙控器的Google助理按鈕，就能取得多項協助，完全不必動手，同時還內建Chromecast無線投影，可即時投放手機、平板等行動裝置內容，無縫升級大畫面。

連線部分，ZenBeam L2配備一組HDMI、支援DisplayPort Alt模式的USB Type-C，以及可提供充電或韌體更新的USB Type-A連接埠，能與所有相容裝置串接，應用彈性多元；而內建的耳機插孔，則適合用來保護隱私和滿足一人獨享的影音娛樂需求。