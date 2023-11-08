蔡姓男子3年前假稱中醫師，向陳姓病患說「150萬元包醫到好」，誘騙對方購買不明藥粉，陳男服用後身體不適住院才知受騙，最高法院考量蔡男曾因違反醫師法獲判緩刑2年確定，卻又再度犯下本案，依非法執行醫療業務罪判處有期徒刑8月定讞，須入獄服刑。

蔡姓男子在2020年經人介紹認識罹有腎病需洗腎治療之陳姓男子後，他佯以中醫師身分向陳謊稱，按指示時間及劑量服用其開立之中藥，即可治癒洗腎疾病，陳交付藥費8萬多元購買不知名之粉狀物3瓶服用以為治療。

陳男服用一個月後未見療效，蔡男於是向陳男訛稱「收150萬元包醫到好，如果期間沒有改善，會繼續提供中藥治療至痊癒為止」並簽約「保證給藥醫療保證6個月痊癒」，陳分別交付3萬元、2萬元給蔡買「治療藥物」，後來陳男身體不適到醫院急診住院及進行洗腎治療，才知受騙。

一審及二審考量蔡男曾因違反醫師法等案件，被判刑7月，緩刑2年確定，卻又再度為詐稱可治療腎臟疾病等相似犯行，顯非一時失慮誤蹈法網，而應予相當刑罰懲儆，依非法執行醫療業務罪判處有期徒刑8月，蔡不服提上訴，最高法院駁回確定。