副總統賴清德找來姚立明擔任競選總部主任委員，未來可代表賴清德對外發言、上政論節目辯論，顯然賴清德的選戰策略轉守為攻，外界認為是衝著民眾黨主席柯文哲，邊緣化國民黨總統參選人侯友宜。對此，民進黨立院黨團表示，競選總部步調就是一步一腳印。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，現在談論這個都太早，競選總部步調就是一步一腳印，現在陸續每個地方立委競選總部成立，都是慢慢集結民進黨，現在要開始突破同溫層，按照自己的步調，不管誰棄保誰，都不是在競選主軸，只能看這場戲怎麼演，都是他們選戰策略，但從來都不是賴清德的選戰策略。

民進黨立委洪申翰表示，柯文哲這些反覆爭議，夾帶錯誤和刻意扭曲言行，很多人都特別批評，民進黨不是挑柯文哲來批，而是他的言行真的離譜誇張，至於侯友宜，沒有人要邊緣他，是他自己邊緣自己，對於藍白合或怎麼發展不予置評，民進黨就是走自己的路線，不管藍白合或不合，都不是主流。