民進黨總統參選人賴清德7日公布競總組織架構，邀請新黨出身的前立委姚立明任競總主委，更直指「會幫打敗柯文哲」，被解讀要加大對民眾黨總統參選人柯文哲砲火，進一步邊緣化國民黨總統參選人侯友宜。國民黨立委林為洲今指賴清德刻意挑起藍白矛盾；國民黨立委賴士則葆表示，侯友宜民調急起直追，因此民進黨打柯文哲就是拉抬柯，畢竟最高策略就是侯柯同時選，賴清德就穩到底。

賴清德火力猛攻柯文哲，是否會加速藍白棄保，林為洲認為，執政黨要轉守為攻，除了抗中保台，其他很難攻，因為在野黨是挑戰者，打弊揭弊，監督執政黨，這是天職，只有執政黨有執政包袱，有可能貪汙或是濫用資源，我們就是監督，要反守為攻還有什麼方法？

至於姚立明的政治傾向一變再變，林為洲認為，姚老師曾經是新黨、倒扁副總指揮，幫過柯文哲也反過柯文哲，現在跟綠營站在一起，終於知道是要幫賴清德。林指出，賴清德找姚當總幹事說要打敗柯文哲，「你怎麼知道柯文哲是對手？刻意挑起藍白合矛盾，好像候選人只有柯文哲一個」。

賴士葆則認為，打誰就是拉誰，所以民進黨現在就是拉抬柯文哲，代表柯文哲聲勢掉了，侯友宜上來了，民進黨怕柯文哲民調一直掉被併吞，最高策略就是侯柯同時選，賴清德就穩到底了，拉柯文哲是因為怕柯被邊緣化，畢竟近期民調柯都輸侯。

賴士葆認為，國民黨認真打賴，才是邊緣柯，把侯友宜拉起來，藍白合就會水到渠成，《美麗島電子報》近期民調，侯都贏柯，顯示效果已經產生，侯友宜急起直追。

林為洲表示，國民黨有自己的腳步，侯友宜每週六日都跟各地立委共同造勢，這是國民黨的步伐，也是國民黨的優勢，「我們走自己的路，只有自己強才有機會藍白合」，對於藍白合還是要有耐心，不到最後一刻不放棄，擴大政黨輪替機會到最大化，堅持到最後一刻。