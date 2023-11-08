國民黨批「國家隊」滿天飛，人民信任有幾隊；民進黨發言人張志豪表示，國民黨的慣用手法就是抹黑跟扯後腿，竭盡所能造謠生事，縱容一堆從地方到中央的黑金隊、貪腐隊及性騷隊，族繁不及備載。請問國民黨主席朱立倫及侯友宜，這些隊員都上車了嗎？

張志豪說，國民黨趁亂進行錯假訊息攻擊，包括抹黑口罩國家隊、疫苗國家隊，到現在攻擊綠能國家隊及潛艦國家隊，一再用政治口水誣陷攻擊，扭曲事實，擾亂社會民心。

張志豪指出，侯友宜市長任內一堆官員涉貪，包括愛將區長李浩榕連救災的錢都貪，厚友誼的啦啦隊，成員有賣國、貪污、性騷。

他說，「貪腐民代隊」雲林縣議長沈宗隆涉收受賄賂罪遭起訴；澎湖縣議長劉陳昭玲涉及貪瀆案遭起訴；桃園市議長邱奕勝涉「貪汙罪」二審判處有期徒刑9年、褫奪公權4年；新竹市議長許修睿，違法經營棄土場，隨眾毆打、恐嚇不從廠商，被判6個月有期徒刑，2005年違反《廢棄物清理法》、觸犯強制罪，遭判刑1年、緩刑3年；新北市議員周勝考「大巨蛋弊案」，一審遭判刑10年；還有涉貪立委廖國棟涉貪遭判刑8年6月、陳超明涉貪遭判刑7年8月、林文瑞涉嫌「投票行賄罪」。

他指出，至於「詐騙隊」有康友KY案涉嫌炒股判關2年半定讞的立委吳怡玎之父吳光訓；立委傅崐萁，因「炒股案」三審宣判2年10月。

張志豪說，還有「賣國隊」，如立委馬文君涉嫌潛艦洩密賣國，立委江啓臣利用立委職權，不斷退回軍購案及無理凍結預算案阻礙國防發展，聯手凍結235億，阻礙國防發展；立委吳斯懷赴中聽訓，有損國家尊嚴。

他說，最貪的縣市長也組一支「貪汙縣長隊」有林姿妙違反貪汙治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪遭起訴；前南投縣長林明溱「賄選罪」二審判決有罪；前苗栗縣長徐耀昌，一審「圖利罪」判決9年、褫奪公權6年確定；前南投縣長李朝卿涉貪遭判高達450年又4個月刑期。

他說，還有「牛鬼蛇神隊」，如前國民黨中常委蕭景田曾涉「殺警案」入獄、台中顏寛恒涉「豪宅竊佔國土假買賣」、「貪助理費」、苗栗縣長鍾東錦「殺人未遂」判3年6個月、國民黨執政的行政院秘書長林益世貪腐。

他表示，還有「性騷隊」如法院認定立委陳雪生為性騷犯；立委鄭正鈐被控性騷男記者「摳手心」；立委傅崐萁遭控性騷擾女記者。