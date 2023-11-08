高雄市前市長韓國瑜曾表示在2024大選的角色就是啦啦隊，但近日卻有他可能會擔任國民黨總統參選人侯友宜副手或者出任不分區立委等傳言。對此，資深媒體人陳揮文好奇，若韓國瑜答應出任上述任何一個位置，算不算食言而肥？短短不到一天時間，便引來許多網友留言吐心聲。

韓國瑜擁有大批支持者力挺，中廣董事長趙少康曾表示，若韓擔任不分區立委第一名，國民黨可多100萬票；而隨著藍白合瀕臨破局，有不少政壇、地方人士建議，希望侯友宜搭擋韓參選，讓「侯韓配」成為話題焦點。

陳揮文昨（7）日在臉書提到，韓國瑜之前自稱2024是啦啦隊，倘若他答應出任不分區立委、立法院長甚至副總統候選人，「算不算食言而肥？」

對此，網友紛紛表示，「尊重韓哥的決定，我覺得他是現在唯一可以帶領台灣走出困境的領導者」、「當然不算！韓國瑜是搶救台灣人民」、「副總統也是啦啦隊的一部分啊！訊號一亮一響就是這時候」、「不算，因為國民黨太少戰鬥力了，光是一個韓國瑜能打趴一大堆」；但也有網友表示「不希望韓市長淌這個混水」、「韓再出來一樣無法挽救國民黨」、「這些職位，韓不會要的」。

不過，「侯韓配」雖聲浪漸起，昨更有媒體報導稱韓國瑜在與民眾黨總統參選人柯文哲會面時表明「沒有侯柯配，就是侯韓配」，但韓國瑜辦公室已澄清並非事實，請外界勿以訛傳訛、刻意扭曲誤導。