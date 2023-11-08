1輛左轉轎車後車牌被毛巾遮住，沒想到1名機車阿伯「秒抽騎走」，出乎意料的發展也讓網友紛紛討論。

「你的毛巾我就不客氣收下了 -怪盜阿伯」！日前有段影片在網上流傳，畫面中有輛轎車後車牌不明原因被一條毛巾擋住，然而，有位穿著藍色衣服的騎機車阿伯，竟然伸手將毛巾抽走，下秒就騎著機車走人；意想不到發展也讓網友看傻眼表示「從善良的阿伯變成怪盜阿伯」、「這劇情的翻轉實在是太精彩了」，但另有網友則認為「阿伯整個動作很流暢，感覺像認識的？」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市大同區酒泉街與重慶北路三段路口，有輛白色轎車要從酒泉街左轉至重慶北路三段，豈料，該轎車後車牌竟然用一條毛巾遮住。

此時，1名穿著藍色上衣的機車阿伯，以迅雷不及掩耳的速度，2秒就把蓋住車牌的毛巾抽走，並且快速騎走；該頻道也在標題寫下「後車廂晾毛巾忘記拿起來，阿伯幫你拿....了就走？」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示「從善良的阿伯變成怪盜阿伯」、「這劇情的翻轉實在是太精彩了」、「這居然是現實發生的事」、「這阿北太好笑了吧」、「你的毛巾我就不客氣收下了 -怪盜阿伯」、「台灣日常性格老哥」、「好人做事不留名，給阿北一個讚」。

不過也有網友認為事實並非如此表示「感覺是剛剛他開車給阿北洗車，結果他開走後，阿北才發現自己的洗車毛巾忘記拿，就馬上騎車追上去拔起來」、「正常邏輯上應該是互相認識吧，沒什麼好大驚小怪的，阿伯的小動作說明了一」、「阿伯整個動作很流暢，感覺像認識的？」。

然而有網友替其他網友們向車主確認過，「當下轎車車主開去洗車店洗車，完工後把車子開走，洗車老闆發現抹布還沒拿起來，趕快騎車去追車，就是各位所看到的畫面」，也提到「各位(網友)看圖說故事的能力很強大，事實根本不是如此」。