女星于小惠過去用藝名虞小卉、美珍出道，曾演出電影《超級班長》、電視劇《台灣靈異事件》、《春天後母心》、《台灣阿誠》等，2000年她和名導蔡岳勳結婚。今(8日)週刊爆出兩人婚變分居多年，而今年9月，于小惠曾在臉書感慨，看到自己過往的劇照，遺憾當年為何不好好繼續拍戲竟選擇嫁人，似乎早透露在婚姻中的無奈。

于小惠早年在當演員時期大方認戀蔡岳勳，她曾受訪表示初戀在高中，當時常被爸媽打罵管教，直到男友當兵才分手，第二段戀情談了4年個性不合分手，後來她與蔡岳勳相戀，交往2個月就閃婚，席開50桌，蔡岳勳的爸蔡揚名說：「結婚容易，相處難，希望你們能互信、互諒，白頭偕老。」並讚媳婦乖巧，未料近年遠距離婚姻，讓于小惠和蔡岳勳傳出貌合神離。

于小惠、蔡岳勳2000年閃婚。（圖／中時資料照片）

于小惠當時表示喜歡小孩，放話說：「生五個我都願意！」兩人最後生了2子2女，2022年兩人合作《名揚四海》就一度傳出爭執，傳聞當時于小惠氣到抱著兒子離家出走，但蔡岳勳受訪緩頰說太太一小時後就摸摸鼻子回家，後來就重修舊好，蔡岳勳更表示等戲完成會好好補償老婆。

于小惠過去以藝名「虞小卉」出道。（圖／中時資料照片）

于小惠（中）曾和天心（左）、林心如合拍《非常任務》。（圖／中時資料照片）

近年于小惠的臉書上都不見蔡岳勳的身影，9月她更發文後悔結婚，稱：「突然看見自己20歲的作品，我怎麼就沒有好好演戲跑去嫁人了」，有人回：「沒辦法..你就是...笨！」，她大方說：「真是了解我」，還有人說：「就是那時候啦，看了妳跟蔡導演的戲然後就默默關注到現在了，然後你們兩個都沒變」，于小惠沒多說什麼，僅回應：「也太久了」。