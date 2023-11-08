2023年世界互聯網大會烏鎮峰會8日上午在浙江開幕，大陸國家主席習近平強調，中國倡導尊重網路主權，尊重各國的互聯網發展道路和治理模式；遵守網路空間國際規則，不搞網路霸權，不搞網路空間陣營對抗和軍備競賽。

世界互聯網大會烏鎮峰會今年邁入第10屆，這是習近平連續十年以影片致辭、賀信等方式參與峰會。習近平表示，互聯網日益成為推動發展的新動能、維護安全的新疆域、文明互鑑的新平台，要深化交流、務實合作，共同推動構建網路空間命運共同體邁向新階段。

習近平強調，中國倡導安危與共，構建更加和平安全的網路空間。尊重網路主權，尊重各國的互聯網發展道路和治理模式。遵守網路空間國際規則，不搞網路霸權。不搞網路空間陣營對抗和軍備競賽。

習近平也提及，要深化網路安全務實合作，有力打擊網路違法犯罪行為，加強數據安全和個人資訊保護。妥善應對科技發展帶來的規則衝突、社會風險、倫理挑戰。中方願與各方攜手落實《全球人工智能治理倡議》，促進人工智慧安全發展。

習近平還說，中國倡導文明互鑑，構建更加平等包容的網路空間。加強網上交流對話，促進各國人民相知相親，推動不同文明包容共生，更好弘揚全人類共同價值。加強網路文明建設，促進優質網路文化產品生產傳播。

本屆世界互聯網大會烏鎮峰會主題為「建設包容、普惠、有韌性的數位世界」。首屆烏鎮峰會於2014年舉行，迄今10年間，累計共1.2萬人次參加會議，並有120餘家網路領域的機構組織、企業與個人加入成為會員。