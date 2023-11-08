大陸社群軟體抖音（TikTok）在年輕世代流行，平台上的音樂傳唱度高，使用者朗朗上口，一名網友表示，在新聞上看到「台灣KTV點播排行榜，前10名有一半都是大陸抖音歌曲」，因為很久沒去KTV，好奇是真的嗎？貼文曝光引發共鳴，許多網友表示「是真的，全部都是大陸歌」，也有網友貼出錢櫃國語點播排行榜，抖音歌曲包辦前6名，直呼「台灣娛樂圈已死」。

一名網友在批踢踢發文表示，日前在新聞看到大陸國台辦發言人朱鳳蓮的採訪，她提到「聽說台灣KTV的點播排行榜，前10名裡頭有一半是大陸的歌曲，而且有很多是網紅的歌曲」，認為這是一種「新的文化交流現象」。

原PO表示很久沒去KTV，好奇朱鳳蓮說的是不是真的，他也感嘆「台灣不是號稱創作自由嗎，台灣音樂怎麼越來越慘了？」

許多網友直呼有感，「前年跟幾個20出頭的同事去KTV，都在唱大陸歌，我完全沒聽過」、「上次去點開排行榜一堆抖音歌，嚇了一跳，原來已經跟年輕人脫節了」、「不只KTV！是各音樂平台熱搜」、「大陸抖音歌真的霸榜，錢櫃前6名都是抖音歌，華語樂壇真慘！」

也有網友認為「大陸用詞都一堆人愛用了，歌也是很正常的吧」、「台灣娛樂圈已死，創作能量比10年前更差」、「不得不說，近年來華語樂壇真的遭」。