近兩個賽季慘吞214敗的運動家，提前宣布執行總教練卡崔（Mark Kotsay）2025年球團選項，未來兩年將繼續執掌運動家兵符。雖然戰績慘不忍睹，不過總管佛斯特（David Forst）仍對卡崔有信心，並對他帶領一支充滿年輕、缺乏經驗選手球隊的能力給予高度讚揚。

運動家近年清倉大拍賣，把隊內有賣相的球員全給交易出去，並沒有充分補強球隊，且運動家堅持把主場移至拉斯維加斯，引起奧克蘭球迷不滿，觀眾席上每天都空空如也，很難激發選手對於比賽的熱情，也讓卡崔調兵遣將困難重重，帶領運動家兩年下來，勝率只有33.9%。

儘管如此，卡崔賽後還是時常鼓勵因為陷入瓶頸而自責的球員，並在休息室放音樂鼓舞士氣，讓球員保持正面情緒。日籍「火球男」藤浪晉太郎賽季初曾因控球不佳，先發投手資格遭拔除，即使轉戰後援表現也並不突出，6月底前自責分率仍在10左右徘徊，卡崔還是積極介入，探討如何讓投球的內容變得更好，藤浪晉太郎表現不斷進步，以季後賽為目標的金鶯也在季中交易截止日前買下他。

佛斯特大讚卡崔的領導力，「從我們的立場來看，這是理所當然的決定，這兩年卡崔帶領著整個球團，真正把自己打造成球隊領袖，我們對他的工作感到滿意無比，（留下他）是個簡單的決定。」