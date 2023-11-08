大陸浙江杭州一名葉姓男子於2020年在iPhone手機裡下載一款「ScanGuru」文件掃描App，過3年才知道它會每周自動扣款約新台幣221元，3年來被扣了約新台幣3萬5390元，通知Apple客服後，只願意退相當於新台幣1990元的錢，他的妻子氣得向媒體投訴，才知道苦主不只他們。而台灣的AppStore也有用戶抱怨，下載該App後慘遭扣款，怒留言「每周都被扣款，也沒辦法找客服處理」。

綜合陸媒報導，這名60多歲的葉姓男子2020年時在AppStore下載「ScanGuru」文件掃描App，從沒購買App裡任何訂閱項目，帳戶卻每周被持續扣款人民幣50元（約新台幣221元），從2020年7月12日開始，一直扣款到2023年9月15日，長達3年2個月，總共損失約人民幣8000元，折合新台幣3萬5390元。

最後男子的老婆翻帳單才發現有這筆扣款，細查才發現這款App會自動訂閱扣款，於是聯繫App「ScanGuru」的開發者「GM UniverseApps Limited」，對方卻說付款流程是Apple公司負責，想退款要找Apple公司，但Apple客服表示，他們只看到9周的扣款紀錄，只願退款人民幣450元、約新台幣1990元，女子憤而向陸媒《澎湃新聞》投訴，沒想到才發現「ScanGuru」的評論區中，許多用戶也遇到亂扣款的情形。

據報導，截至目前為止，葉姓男子被扣的錢仍然沒有討回，Apple公司客服、App開發公司也沒再回覆。而在台灣的AppStore搜尋「ScanGuru: Pro PDF Scanner 」也有這款App，評論區也有許多用戶下載該App後慘遭扣款，留下一星負評。