教育部112學年度核定陽明交通大學、成功大學、台北科技大學與逢甲大學4校成立太空工程研究所，各校招生人數均15名，全數滿招。搭配太空科普類系所辦學正熱，立委提議成立太空博物館，且落成於觀光人潮踴躍的台南，國科會主委吳政忠回應：「可以考慮一下」。
立法院教文會今(8)日審議國科會預算，立委林宜瑾在質詢時提到，教育部核定新成立的太空專業都是研究所，沒有學士班，希望政府能夠再研議，將太空專人才培養從大學部便展開，做到齊頭並進。
吳政忠表示，太空領域為跨領域專業，物理、化學、電機、電資、通訊、機械、行銷與管理等各領域都必須涉獵，因此在大學部將基礎科研能力訓練完成後，到研究所再進行重點培養太空知識應用。
林宜瑾接著問，太空中心預計2025年的人力編制要達到600人，現在高教系所端的數量，能夠對應產業與政府單位的需求嗎？還有師資如何做到相輔相成？
吳政忠說，《太空發展法》通過後，讓許多年輕子對太空科技燃起興趣，現在太空中心編制人員已達350名，未來也會持續擴充。
林宜瑾提議，為了能讓小朋友認識太空，提議可以成立太空博物館，採取展覽結合觀光的形式，讓孩子認識太空科系，且可落成於觀光人潮踴躍的台南，就地利之便上能與南科配合。
立委陳靜敏也說，成大有太空相關系所，贊同也支持在台南設立太空博物館。
吳政忠回應，成立博物館與產業還有政策布局有關，但這是非常好的提議，「可以考慮一下」。
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