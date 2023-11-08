數位發展部數位產業署、高雄市政府日前借助雲端服務領導者亞馬遜網路服務AWS的雲端培訓資源，舉辦5G人工智慧賽車系列夏令營，至原鄉原住民學校擴大推廣5G AI人工智慧應用，並於亞灣新創園進行5G AI迷你賽車總決賽。

本次特別結合2023高雄市都會區原住民族群文化節暨聯合豐年節(豐潮)於鳳山運動園區設置5G AI賽車賽道舉辦體驗活動。AWS 5G AI賽車除了能透過平板進行遙控，更提供另一種操控模式，採用先進的強化學習技術，使賽車能夠自主在賽道上行駛。同時運用5G技術的高速、低延遲傳輸性、和廣泛連結的特性，能確保模型訓練和資料傳輸的流暢性，大幅提升5G AI 賽車的性能，使其不受場地限制自主行駛，充分體現科技與速度的結合。11月11日(六)13:30-16:00於園區體驗區開放一般民眾體驗，活動現場將介紹強化學習的基本原理，民眾可以親身感受DeepRacer在自動駕駛模式下的卓越性能，並與手動操作模式進行比較，深入體驗賽車的極速魅力和技術之巧妙。

11月11日(六)13:30-16:00 聯合豐年祭於鳳山運動園區AI賽車體驗區提供民眾免費5G AI賽車體驗。（圖／高雄市政府經濟發展局）

高雄市經發局表示，市府與數位發展部共同推動「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，將5G人工智慧鏈結高雄在地原住民文化，推動旗艦示範應用擴散，即為跨領域媒合最佳案例，也成為本年度豐潮活動亮點之一。11月11日(六)歡迎大家一同前來高雄聯合豐年祭，感受5G科技與文化交織的魅力。