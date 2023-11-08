國防部電訊發展室方姓電子官前年在情報處理中心值班時，將小米手環遺留座位，值班同仁發現後通報，方遭記2大過懲罰，方不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，方違反國軍資通安全獎懲等規定，軍方處分並無違誤，判決駁回方的訴訟。可上訴。

國防部電訊發展室電子處方姓電子官，遭軍方認定在2021年2月25日至26日至情報處理中心值班時，有「未經核准攜帶小米手環至禁制區」之違失行為，違反國軍資通安全獎懲等規定，處分大過2次懲罰，方不服提起行政訴訟。

方說自己因熱愛運動，購買之手錶、手環種類樣式眾多，當天在情處中心值班時，並非戴小米手環，應係配戴黑色戶外運動手錶，該手錶並無藍芽及震動等功能，自己確實有小米手環但丟失，迄今仍未尋獲，究竟是於何時、何地丟失，已不復記憶，請求撤銷軍方處分。

台北高等行政法院勘驗方被查扣之小米手環及當時監視器畫面，認定方遺留在情處中心扣案之小米手環具藍芽傳輸功能，方身為電子處電子官，明知情處中心為該單位機敏禁制區，禁止攜持任何民用通信資訊器材進出，卻仍違反規定，軍方處分沒有違誤，判決駁回方的請求。