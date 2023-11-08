民眾黨傳出將有陸籍身份的徐春鶯列入黨內不分區立委名單，引發近日各界議論。民進黨台北市議員林延鳳8日揭露，徐春鶯今年6月被蔣市府延攬為新住民事務委員會委員，質疑徐春鶯被爆出之種種事蹟，以及她準備參選的身份，是否仍適任北市新住民委員？對此北市府回應，若議員認為該團體或徐春鶯個人不適任，可以具體舉證，不需要雙重標準。

林延鳳指出，徐春鶯近日頻頻被揭露，除了疑似拆散中配家庭、捲入生技公司1.6億非法吸金案，顯已不適任相關代表職務，更無資格堂而皇之進入北市府，影響新住民相關政策。她要求蔣市府說清楚，以目前徐春鶯被爆出之種種事蹟，以及她準備參選的身份，是否仍適任北市新住民委員？

北市府發言人殷瑋表示，徐春鶯是以團體推薦的方式進入新住民委員會，該協會長期推動新住民權益跟福利發展。而徐春鶯所代表的陸港澳背景，在台北市新住民佔75％，也是因為這樣的多元背景而進入委員會，「若議員認為該團體或徐春鶯個人不適任，可以具體舉證，市府都會一一評估。」

殷瑋也直言，議員的指教不需要雙重標準，過去民進黨新住民事務委員會委員寧家榮，也曾經是共產黨員；此外日前傳出與中國大陸女子過從甚密的立委趙天麟，目前也還在國會擔任國防委員會委員，是不是也應該用相同標準檢驗？