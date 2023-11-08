地球暖化，環保意識抬頭，政府民間都正在強力提倡ESG，盼從各個層面推動環境永續議題，尤其畜牧業養殖所產生的碳排量居高不下，為改善這個問題，「未來肉」成為食品業新趨勢，也是眾多消費者的全新選擇。

全球暖化議題在國際間得到大量的關注及討論，而導致全球暖化的主要原因，是大氣中二氧化碳的濃度增加。根據聯合國糧食及農業組織統計，畜牧產業佔全球溫室氣體排放量14%，且全球超過75％的農地都用於飼養動物，並使用全球 30% 的水資源，若再加上動物打嗝、排泄及放屁，製造出更多的溫室氣體，會對環境帶來極大的影響；另外2050年預估全球人口將上看90億，屆時肉類恐怕供不應求。

有鑒於此，國外食品業者研發由植物蛋白質製成的「未來肉」，標榜無激素、無抗生素、無基因改造、無防腐劑，從味道到外觀都高度還原真肉，還特別加入甜菜汁模擬肉汁，熱量與真肉相差不大，但蛋白質略高於真肉，且含有較豐富的膳食纖維及維生素C，鐵質含量也比真肉來得高，脂肪酸及膽固醇的含量也相對較低，且製程已添加芥花油和椰子油模擬真肉油脂，更符合民眾對於吃好油的期待，在烹煮時也能夠降低油量的使用。

唯一美中不足的是無法透過未來肉，攝取動物性肉品中才有的維生素B12，且未來肉屬於加工食品，因此鈉含量也會比動物性肉品高，但還是希望藉由「未來肉」的普及，盡可能減少全球對於養殖肉品的需求。

近年來，台灣連鎖餐飲業者也開始供應未來肉製成的漢堡、鍋貼等產品，讓素食者在食材上有更多樣化的選擇及嘗試，不僅成為素食者的飲食福音，也讓大眾有機會對於全球永續議題盡一份心力，降低畜牧養殖業對環境帶來的影響，也期盼透過全球民間、政府及企業的共同努力，齊心建造永續家園，達成2050淨零排放的目標。