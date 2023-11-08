新北市議員邱婷蔚今（8）日在新北市議會質詢指出，她前陣子從桃園與助理行車經過五股區時，因為行車與民眾發生糾紛，對方嗆聲國罵，還拿槍指助理的頭，她報警後警方循車牌查緝對方，並在車上起出空氣槍與開山刀、無線電等物品，但警方僅將對方依社會秩序維護法處理，讓她不滿要求警方改善相關作為。

「新北市長不在家，嗆聲挑釁又亮槍！」民進黨團今天進行總質詢，新北市議員翁震洲首先針對日前新莊區發生民眾在學區走斑馬線，卻被呼嘯而過的車輛嚇到，對方還下車賞民眾巴掌、持甩棍傷害的事件討論，要求警方加強查緝類似案件，尤其是軍用品社等可能會販售類似危險物品的地方，「若有違法就應依法處理」。

新北市議員彭一書則說，警察很辛苦，針對槍枝查緝新北名列前茅，但是不是代表槍枝查不完？要求新北市警察局針對槍械事件多鼓勵基層員警，也不要認為新北破案率高就是治安好，「就是破案率高才是治安不好」。

議員李余典則說，他遇到一個警察從家鄉回來新北，說新北雖然壓力大，但福利不錯，並提出以大數據分析，加強肅槍、街頭鬥毆查緝等都要多注意，「讓他們跑到別處，跟同仁研究，要強勢執法」。

議員李倩萍則提到近日的三重派出所事件，認為警方處理可以再更精進，要求警方未來類似事件若再發生，作為因應方式也應該要提出提供參考。

議員陳永福則說，以前日治時代聽到警察來了會怕，現在聽到警察來了只會烙更多人，認為現在年輕人很聰明，當下若無強勢作為民眾就會「靠勢」，要求警方要硬起來，否則縱放的心態只會循環造成犯罪者。

議員邱婷蔚則放出她前陣子在五股一帶因行車糾紛被民眾嗆聲的影片，她說，當下她報警後，警方迅速查到對方身份，還在車上起出空氣槍、開山刀與無線電，但卻只將對方「函送」，沒有移送新北地檢署也沒有聲請收押，讓她十分不滿，認為警方縱放，帶著民進黨團高喊「新北市長不在家，嗆聲挑釁又亮槍」。

新北市警察局長廖訓誠回應，警方針對有違禁品都會處理，也會加強跟經發局或中央單位研議相關販售通路是否加強查緝，另外槍枝查緝也希望議員呼籲中央儘速修法，員警很辛苦強力查緝，「只要來新北犯罪，一個都不放過」，並指出新北警力現有員額跟人口比率還有增幅空間，也一直爭取。

另外針對三重派出所案與邱婷蔚遇到的事件，廖訓誠說，後續判斷是，當下的處置事實上還有檢討精進的空間，有定出來相關處理程序，通報各分局以後有群眾聚集要做相關處理，邱婷蔚的案件則是因為對方並非現行犯，加上攜帶空氣槍與開山刀、無線電僅涉犯社會秩序維護法，不得依刑法移送新北地檢署。

新北市警察局針對市政總質詢時議員所提警政相關議題回應，指出三重派出所事件部分，支持員警嚴正執法立場，相關處理過程已交由督察系統進行深入調查，若有疏失不當亦將究責；而針對類似聚眾滋事案件，警察局已通報相關現場應處原則及適用法條，供第一線同仁得以參照辦理，新北市政府警察局重申面對暴行挑釁公權力，必定嚴正執法，展現專業，果斷強勢作為，給民眾安心安寧環境。

另議員邱婷蔚事件，警方第一時間立即調閱監視器展開偵查，並於案發後2小時內查緝犯嫌到案，並在車內查獲空氣槍一把，初步鑑定並無殺傷力，全案亦依妨害自由及恐嚇罪嫌移送新北地檢偵辦。

警察局強調，全體員警同仁在治安維護上對受理任何民眾報案都會不遺餘力，力求快速破案，並將歹徒移送法辦，保障民眾生命財產安全，面對不法則溯源斷根，用最迅速的方式全力壓制囂張氣焰。

警察局說，近期也積極進行掃黑打詐肅槍專案行動，專案期間共掃蕩竹聯幫明仁會等12個幫派組織共73人到案，另查獲詐欺集團30件107人及改造槍枝5枝，總計查扣不法所得共1023餘萬元，新北警一定會持續用貼心與用心來展現最專業維護治安的決心。