彰化縣溪州鄉出現黃雨衣暗夜過馬路的畫面，無人機玩家8日模擬操控超商買來的輕便黃雨衣。（孫英哲攝）

彰化縣溪州鄉出現黃雨衣暗夜過馬路的事件，民俗專家蒲慶峰8日到事發現場勘查。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣溪州鄉前天晚間出現黃雨衣過馬路的事件，引發社群熱議，今天1段約2分半的影片曝光，該件黃雨衣來回穿梭車陣，還飛上天，嚇壞人車，網友直呼「太扯」。大批網友認為有可能影片經過後製，不然就是黃雨衣受無人機操控。

暗夜黃雨衣過馬路的影片昨天引發熱議後，1段長約2分33秒的影片今天曝光，只見溪州鄉中山路2段與太平路口旁有1件雨衣緩緩通過路口後，又再折返至中央分隔島，緊接著最離奇的一幕出現，黃雨衣竟緩緩升空，在路中央降落後，再飄回路旁後，又再飛上天。

「太明顯了，有人在惡搞！」精誠中學物理老師洪聖宇指出，影片中的黃雨衣的手與下半部都沒有風吹動的感覺，可以排除是風吹動；若是無人機的話，現場風應該不小，但雨衣看起來沒被吹動；至於有人說黃雨衣下方有滑板車，因雨衣有飄起來，沒看到有任何東西，可以排除。應該是有人惡搞，有可能在雨衣裡塞氣球。

彰化市照相館攝影專家黃釗武表示，現在影片後製軟體相當多，很可能是透過後製軟體製作出黃雨衣過馬路穿梭車陣及飛天的效果；另外，從今天曝光的影片可發現，黃雨衣升空時有被提起的動作，這樣動作反而曝光原因，很可能就是透過無人機操控。

雖然多數網友與專家都認為詭異黃雨衣是人為惡作劇，但民俗專家蒲慶峰今天到場勘查後說，現場方位為坐西北朝東南，西北方與東南方的範圍都為神鬼出入的地方，從影片看來，該件黃雨衣移動得很自然，不像有人在操控，黃雨衣應該是有冤魂附體，才會在附近飄盪。

當地居民指出，從曝光的監視器畫面來看，很像是他們家監視器的角度拍的，但影片的畫面較廣角，且他家的監視器也無法存檔，很訥悶怎麼會有這樣的影片在流傳，他認為整起事件就是惡作劇。

警方指出，該段黃雨衣過馬路的影片中，黃雨衣有穿梭車陣影響到行車的狀況，如果經查確實有人在馬路惡作劇影響行車安全，可依違反《社會秩序維護法》開罰，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

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