外型俊美又帶有英氣的肖戰，以《陳情令》、《餘生，請多指教》等夯劇贏得粉的喜愛，去年被英國雜誌《Nubia Magazine》評選為「全球百大最帥面孔」冠軍後，精品代言機會接連而來，繼GUCCI、真力時（Zenith）之後，近日法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）也宣布邀請肖戰擔任代言人，在釋出的形象廣告中，肖戰以三種時尚造型詮釋Boucheron珠寶，展現珠寶百變又百搭的萬種風情。

肖戰在Boucheron形象廣告中佩戴經典Quatre珠寶。（Boucheron提供）

肖戰繼GUCCI、Tod’s和Zenith之後，受邀擔任Boucheron廣告代言人。（Boucheron提供）

目前Boucheron在亞洲區的代言人有昆凌和韓韶禧，如今又有肖戰加入，如虎添翼，他在廣告中佩戴品牌最經典的Quatre珠寶，特色是可以旋轉把玩，有著「時來運轉」的意涵，且可以接受半訂製，從各種貴金屬、陶瓷、鑲鑽等當中組成自己喜愛的款式，是款相當受歡迎的日常珠寶。

Boucheron的經典Quatre Classique系列吊墜項鍊， 約8萬8500元。（Boucheron提供）

Boucheron的經典QuatreClassique系列戒指，33萬1000元。（Boucheron提供）

Boucheron全球總裁Helene Poulit-Duquesne稱讚肖戰瀟灑恣意的魅力和鮮明個性，完美詮釋Boucheron品牌精神，也不諱言想透過這次合作，增加品牌在中國大陸的影響力，「這次合作對於Boucheron的全球戰略，至關重要。」