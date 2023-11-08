秋冬日夜溫差漸大，血管在快速收縮放鬆情況下，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機率。除了要多注意保暖外，不妨可透過食療來保養身體。對此，營養師劉怡里就推薦1道「秋葵海帶豬肉味增湯」，不僅能促進腸道蠕動、增強免疫力，還有護心、護血管的作用，值得納入平日飲食清單中。

劉怡里在粉專「劉怡里 營養師」發文分享預防護心、護血管的湯品，非常適合在秋冬時節享用，並整理下列所用到5種食材的營養功效：

1、秋葵（黃秋葵）：富含水溶性纖維、維生素A和E，能穩定血糖、促進腸道蠕動、提升抗氧化能力，以及降低發炎風險。

2、海帶：屬於高纖、高鉀又高碘的蔬菜，能護心、提升代謝率。

3、鴻禧菇：含有豐富的多醣體，同時也富含纖維與蛋白質。

4、味增：富含大豆異黃酮，能抗老化、增強免疫力。

5、豬里肌：豐富的維生素B1，能補充體力、顧元氣。

在作法方面，劉怡里說明，首先將海帶高湯用電鍋燉煮完成，2條乾海帶加水，外鍋2杯水；再將豬肉用油、米酒炒過，放入切塊的秋葵和鴻禧菇，加入昆布高湯及昆布；最後使用1湯匙味噌慢慢融化，滾熟即可。

談到保護心血管的食物，陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢先前還建議，可多多攝取富含維生素、礦物質和抗氧化劑的食物，如牛蒡、洋蔥、茄子等，都是能有效保護大腦和血管的食物，進而減少中風的機率。