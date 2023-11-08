藝人小甜甜（張可昀）今年3月與前夫宋晉賢離婚，結束2年短婚姻，如今她被週刊直擊與一名男子同進同出，對此，小甜甜透過經紀公司回應：「目前就是友達以上的階段」，至於前夫宋晉賢得知消息後也做出回應了。

小甜甜今（8）日傳出有新歡，周刊更拍到她跟鮮肉帥哥同進同出，隨後小甜甜經紀公司回應：「謝謝大家的關心，雙方都還在了解磨合中，但公司不會過問藝人的私生活，但如果真的遇到好的對象，公司也樂見其成，並給予祝福，也請媒體及大眾，能多多給他們空間與時間去相處」。

根據《ETtoday星光雲》報導，前夫宋晉賢獻上祝福：「畢竟每個人都有尋找幸福的權利」，宋晉賢也透露，自己目前以開Uber營生，收入還可以，與小甜甜間仍有官司問題，認為對方先前對外的發言，有誹謗他人格之嫌，所以提告，官司目前仍在進行中。

事實上，小甜甜2020年與小5歲的宋晉賢交往半年奉子成婚，但之後小甜甜指控遭對方家暴，雙方隔空交戰，鬧上法院打離婚訴訟，沒多久前小甜甜被前夫懷疑虐待愛犬「茼蒿」，她除赴動保局檢查自清，也對網友和前夫提出妨害名譽告訴。