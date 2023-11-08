據路透引述貿易消息人士指出，中國進口商在本週二購買了約10船美國大豆合計約60萬噸，將於12月至明年3月期間從墨西哥灣沿岸和西北太平洋地區的出口碼頭裝運。據美國農業部數據來看，如果此採購量得到證實，將是中國作為世界頭號大豆進口國至少3個月來的最大單日大豆採購量。

據3位知情的出口貿易商指出，此次大宗銷售是中國儲備糧管理集團自上週末以來一系列進口交易中的最新交易。兩位貿易商說，這段時間的總採購量估計已多達20至25船。

此外，觀察12月到明年3月所付運的美國大豆價格，與最大的大豆出口國巴西的大豆價格相比更具競爭力，3月後巴西下一批收穫的大豆將進入市場。

而近期中美在農業互動關係轉好，上海美國商會、美國農業部合作參展，在上海進博會開設美國食品與農業館，這是美國政府首次設立官方展館，由來自州政府、國家級農產品協會、農產品出口商、食品製造、食品包裝商等17家參展。

美國駐中國大使伯恩斯也在6日出席上海進博會「美國食品與農業館」開幕式時強調，中美經貿合作非常重要，美國並不尋求與中國經濟脫鉤。他稱中國是美國出口的最大目的地、也是第三大貿易夥伴，表示進博會是展示美國產品的好機會。