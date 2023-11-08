台股ADR周二，台積電、日月光、中華電ADR均收跌，僅聯電ADR小紅。周三權值王台積電(2330)震盪翻紅，盤中達557元最高，上漲2元或0.36%；鴻海(2317)、聯發科(2454)向上；日月光投控(3711)震盪持平；聯電(2303)則翻黑走跌近1%。

千金股方面，股王世芯-KY(3661)平盤震盪，守住3000元大關；股后信驊(5274)則大漲半根漲停，一度衝上2900元。11位千金漲跌不一，力旺(3529)、大立光(3008)小跌，祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)跌超過1%，材料-KY(4763)持平；然創意(3443)、緯穎(6669)則大漲3%以上，M31(6643)也力漲4%，最高997元，目標重返千金。

AI伺服器液冷系統商AMAX-KY(6933)周三以每股96元掛牌上市，為台灣AI族群再添生力軍，鴻海集團為大股東之一，早盤以180元開出，盤中衝上213元最高，大漲121.875%，隨後維持翻倍漲幅，穩居200元之上，蜜月行情甜翻。

AI概念股接棒衝鋒，帶量回神，帶動電腦周邊類指強漲3%超過，電子股成交比重同樣上揚，AI概念股如廣達(2382)、緯穎(6669)、緯創(3231)、英業達(2356)、技嘉(2376)、金像電(2368)、勤誠(8210)走堅上攻，法說報喜的川湖(2059)更漲停衝鋒。

鋼鐵再度走跌，龍頭股中鋼(2002)、中鴻(2014)領頭下滑；世紀鋼(9958)挾風電題材，股價回神漲近半根漲停。

分析師認為，AI可望持續上揚，操作上除了消費旺季、作帳行情、選舉等題材股，財報利多、跌深反彈股價同樣可期，大盤呈現短線向上態勢，但預估這波仍在籌碼面，外資能否強勢回歸，留意美債殖利率、貨幣貶升的資金排擠效應。若台股穩居半年線，待量能擴大，大盤有機會進一步向上。