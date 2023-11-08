國民黨總統參選人侯友宜今天參訪三義木雕博物館。（李京昇攝）

國民黨總統參選人侯友宜8日早上11點前往苗栗縣三義木雕博物館參訪，侯友宜也發表其文化政見，他提出五大主張，希望推動創新藉此打造中華文化中心。

侯友宜今天上午參訪三義木雕館，由國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰、立委陳超明等人陪同，並木雕藝術家會面，侯也發表其文化政策。

侯友宜說，小時候有工藝課，加上家裡蓋房子要木工、木雕，所以他很常接觸木雕，他辦公室也有擺放許多木雕藝術品，尤其是關公像，當然喜歡之餘，他也希望把藝術文化發展出去。

侯友宜表示，三義擁有是國家級木雕園區，具有深遠文化，他未來若當選總統，會把三義木雕推廣世界，並不斷辦國際展覽，讓台灣木雕在國際發光發亮，原料取得、工藝家有什麼困境，他也都會一一克服。

他說，今天藉著三義木雕館的文化歷史，來發表他的文化政策，他的主軸是「代代相傳」，並且要相信新時代、推動創新，更要打造中華文化中心，尊重傳統藝術、熱愛傳統，將其延續並發揚光大。

侯表示，他的文化政策有兩句話，是「文化相生、共贏台灣」以及「 兩岸對話、文化先行」，文化沒有大小跟尊卑，他期待讓兩岸透過文化溝通對話，如何推廣跟交流是他未來努力的目標

對於文化政見他有五大主張，第一主張是推廣全民美學，他想推動全國國立博物館，國人每周1日免費參觀，以故宮博物館來說，都是世界級的場館，這幾年參訪人數大幅降低，尤其故宮南院得靠園區店家販賣東西、辦舞台劇，才能夠吸引人流，他希望鼓勵大家，都有機會到全國國立博物館免費參訪

他說，第二主張是力挺年輕人築夢，要培育青年藝文工作者補助「繁星點點三三三」，他要補助300名35歲以下，每月3萬元並補助3年，而這些文化工作者每年都要有作品推出。另外是支撐青年探索世界，每年補助1萬名18到25歲青年，每位補助3萬元，出國從事藝文創意活動。

他表示，第三主張是鼓勵紀錄片與藝術影視作品，投入資源支持live house（現場演出）與小劇場；提升典藏品，興建專責典藏館；公私合作閱讀計畫，讓圖書館升級與轉型。

侯友宜說，第四個主張是升級文資防護系統，加強文資安全防護工作，實施防災演練，並強化安全監視系統。

最後第五主張，他希望打造中華文化中心，首先是加強兩岸國際文化交流，深化與世界各大博物館合作策展；重新擦亮金馬獎，成為華人影壇文化；讓台灣成為亞洲流行文化基地。