台灣人生完小孩，有坐月子的傳統，居住在台灣的法國YouTuber酷分享，法國沒有坐月子的習慣，因此將台灣的月子餐分享給法國朋友，包括花生滷豬腳、麻油豬肝、山藥鱸魚湯、百菇人參雞湯與紅糖小米碎粥，其中最受歡迎的是花生滷豬腳與百菇人參湯，法國媽媽們試吃以後狂讚，真的好好吃。

法國YouTuber酷近日拍片分享，在台灣女性生產完會「坐月子」，讓產婦在產後的1個月盡量休息，並吃富含營養的月子餐，把流失的營養和體力補回來，超特別的習俗與美味的料理讓一票法國媽媽聽了驚呼「看來我們待錯國家了」、「看完都想生第二胎，這是很好的傳統」、「應該跟馬克宏總統討論」。

酷表示，這次他準備幾道常見的月子餐給法國朋友品嘗，第一道花生滷豬腳剛上桌，法國人就大讚很香，大家吃了都驚呼「真的好好吃」、「又甜又鹹好特別」，而眾人聽到這道菜具有「發奶」功效以後都瞪大雙眼，更有法國媽媽表示「當初生完小孩，怎麼沒人跟我說？」

第二道菜是麻油豬肝，裡面有豬肝、菇類、山、紅棗和枸杞等食材，由於法國人也會吃豬肝，不少人一吃就說「好像回到小時候！」不過台法兩國的烹調方式很不同，法國多是乾煎豬肝；酷也補充說，麻油豬肝除了可以補鐵，也能幫助宮縮，讓現場的媽媽驚呼連連。

接著是山藥鱸魚湯，法國人看見湯裡竟然有整隻魚都很驚訝，對此，酷也解釋，在台灣煮魚湯多會放入整條魚，包括魚的頭，因為這樣比較有味道，且這道湯對於傷口癒合很有幫助，讓不少法國媽媽聽了狂讚，並表示湯喝起來很順、很舒服。

下一道則是百菇人參雞湯，裡面除了有雞肉與多種菇類，還有紅棗與人參等，所有人一喝都讚嘆「超級好喝」，而酷也跟法國朋友解釋，人參是大家公認的補氣之王，在雞湯裡面加入人參，會讓湯更有營養。

最後一道是甜點「紅糖小米碎粥」，所有法國人看到不知道是什麼，吃下肚以後都對這個神奇的湯感到好奇，因為沒人想到小米可以做成甜湯，而且口感很溫和，不會太甜膩，更有人大讚「吃下去以後，直接讓味蕾爆炸，真的沒想到是這個味道！」

其中百菇人人參雞湯與花生豬腳最受法國媽媽們的歡迎，大家認為兩道菜都超級好吃，且還有照顧身體的功效，真的很棒。