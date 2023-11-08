今（8）天是立冬，許多人會吃薑母鴨或麻油雞等進補，但中醫師游棛婷表示，常見的藥膳進補是燥補，但最適合現代人的冬令進補是「火鍋」，建議選擇相對清澈的湯底，如昆布湯，若容易口乾舌燥者，可吃黑木耳、山藥等食材。她並提醒，經常熬夜、便秘或怕熱等民眾，若吃過多進補食物，身體會愈來愈不適。

昌盛堂中醫師游棛婷在臉書粉專「昌盛堂中醫診所」表示，立冬時節，坊間最常見的進補藥膳，例如薑母鴨、麻油雞或羊肉爐等，皆屬於燥補，即使現代人為了飲食均衡，會多加蔬菜進去，但依舊無法改變其溫燥的性質，尤其對於「陰虛」的人，也就是常熬夜、壓力大、口乾舌燥、怕熱、易出汗、便秘、皮膚痘疹多、常吃炸辣烤食物者，影響更為劇烈，常會有越吃身體越不適的感覺。

游棛婷推薦，最適合現代人的冬令進補是「吃火鍋」，因為既能喝到溫暖的熱湯，也可添加適合自己的食材。她建議，民眾可選擇相對清澈的湯底，如：昆布湯、清雞湯等；容易口乾舌燥的人可添加黑木耳、秋葵、山藥、蓮藕等食材；易上火的人可添加白蘿蔔、大白菜等涼性的食物，避免身體火氣太過。

生活作息方面，游棛婷指出，冬天需要較多的睡眠，生活作息建議早睡晚起，晚上11時前入睡，最晚凌晨1時前一定要入睡，否則越近凌晨氣溫愈低，也更容易誘發心血管或氣管的疾病。另外，平時怕冷或容易手腳冰冷者，可多泡腳、泡澡，讓氣血循環更好。但必須注意，若是高血壓或心血管疾病患者，泡溫泉一次最久不超過10分鐘。