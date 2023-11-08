女星瑤瑤(黃喬歆)自節目《我愛黑澀會》出道，憑著亮眼外表與傲人身材，以及直率自然的個性走紅，獲得不少粉絲支持。最近她上節目坦承過去因被感情對象欺騙而成為小三，但瑤瑤不介意表示：「既然我已經愛上你了，我們之後還是可以見面」，男方提出超扯見面要求，瑤瑤竟毫不猶豫地答應了。

瑤瑤在節目《小姐不熙娣》中，透露過去有任男友莫名對她疏遠，瑤瑤因此直接前往男方住處堵人，對方坦承她其實是小三、自己已有未婚妻，不過瑤瑤一點也不介意，還大方表示：「既然我已經愛上你了，我們之後還是可以見面或幹嘛」，男方雖然同意，但規定「只有我想見妳的時候」才能見面。話雖如此，兩人之後都沒再見面，直到男方半年後結婚，瑤瑤才死了這條心。瑤瑤談到此事，眼眶忍不住泛淚，也透露男方最後以離婚收場，直呼：「爽啦」。

瑤瑤與男方雖約定會再見面，但後來卻不了了之。(影片來源/小姐不熙娣 Youtube)

其實，瑤瑤的感情之路不算順遂，先前她與韓籍男友交往5年，不過卻因遠距離分手，兩人當初是透過「語言交換」的交友軟體結識，瑤瑤看到對方的大頭貼感覺他又高又帥，因此主動搭訕，沒想到對方中文超流利，「結果學一學變成都在聊天，聊到變男女朋友，學韓文這件事完全消失。」