中國國家統計局10月31日公佈10月份的綜合採購經理指數（PMI）從9月的52.0跌至50.7，而且製造業採購經理指數更跌至49.5，是今年第6個月跌破50大關。雖然從另一個商業機構作出的調查顯示，10月的服務業採購經理指數升至50.4，超出業界預期，但美國之音引述專家分析稱，這僅是受惠於「十一黃金周」節日效應，沒能反映整體經濟現實狀況，民眾消費依舊疲軟。

財新網和標普全球股份有限公司公佈10月份的採購經理指數，指出10月的服務業採購經理指數從50.2輕微升至50.4，是自今年7月以來再次上升，不過這數據還是今年目前為止倒數第二位。前天則經濟研究所副所長蔣豪直言，上個月的服務業採購經理指數得以回升，只是因為今年的十一黃金周跟中秋節連在一起而成。

蔣豪表示，「中秋節對中國人來說，是春節以外最重要的節日，而且今年跟十一黃金周連起來，形成迭加效應，對服務業有拉動是必然的。只是不可能每天都是中秋節，民眾也不會每天都能旅行，所以長遠來說對經濟沒有很大幫助。」

隨著新冠肺炎疫情在2023年初進入尾聲，今年初的服務業採購經理指數獲得大幅提升，今年1月從48提升至52.9，到了今年3月更升至57.8的新高。可是在4月開始就出現滑落之勢，雖然5月的時候再次回升至57.1，但是6月的時候卻大幅降到53.9。

因此，中國國務院在今年7月31日發佈《關於恢復和擴大消費的措施》，推出20條刺激民眾消費的措施，包括「優化汽車購買使用管理」、「提升家裝家居和電子產品消費」、「擴大餐飲服務消費」、「豐富文旅消費」、「促進文娛體育會展消費」、「開展綠色產品下鄉」、「壯大數位消費」、「持續提升消費服務質量水平」、「完善促進消費長效機制」等。

報導稱，可惜現實卻是，在這些虛空的言詞「推動」之下，8月的服務業採購經理指數，反而從54.1下跌至51.8，然後再跌至9月的50.2，是今年的新低，到10月才因為十一黃金周推動下才得以回升。

對於推動民眾消費的無力，報導引述旅居澳洲的獨立金融學者司令認為，根本原因是中國的醫療等各方面社會保障做得不好，令老百姓不敢把銀行存款拿出來消費。他說：「如果民眾一直擔心有病看不了，醫療需求消費增加之下，就不敢拿錢出來消費。於是他們只會花錢滿足口腹之欲和應付生活所需就算了，這些都是非常少額的消費，很難拉動中國經濟的增長。」

經濟前景不穩 造成民眾不敢消費

只是中國人習慣把錢存在銀行，在缺乏社會保障的環境之下，作為遇到危急狀況時自保的手段，是中國傳統以來的問題。那為什麼不少中國人在十多年前願意花大錢高額消費，到最近幾年又減少呢﹖

前天則經濟研究所副所長蔣豪表示，中國人現在對未來不看好是主因。他說：「在改革開放的時候，經濟一年比一年好，因為大家都賺到錢，所以大家都願意花錢。但是現在經濟不好自然不敢亂花錢，因為不確定花了錢之後，明年能否再賺到錢，甚至是誰知道我工作的企業明年還在不在呢﹖」

蔣豪觀察，他和身邊的朋友都對明年的經濟發展不太樂觀，誰都不保證明年能賺到多少錢，所以在花錢方面還是保守一點。

面臨經濟衰退是幾乎所有中國民眾皆知和認同的事實。中國國家統計局上月中公佈，第3季GDP同比增長4.9％，比第2季度的6.3％明顯放緩。而且中國經濟近年最依賴的房地產方面，據國家統計局最新數據顯示，在今年1至9月的全國房地產開發投資額累計年減9.1％。加上中美貿易戰並沒有結束的跡象之下，外資減少甚至撤出在中國的投資的情況沒有改變。於是中國青年失業率在8月達到史上新高的21.3％，令中國政府決定採取駝鳥政策，宣佈不再公佈相關數字。因此可預料中國青年失業情況在近期不單難以改善，甚至有可能更嚴峻。

服務業採購經理指數尚且可以依靠重大節日，比如是中秋節、十一黃金周、春節和五一假期得以迎來小陽春，可是製造業採購經理指數就沒有這一方面的刺激因素了。

中國國家統計局對於10月份的製造業採購經理指數再次跌破50大關，提出的解釋是因為受「十一」節日休假和節前部分需求提前釋放等因素，尤其是9月份較高基數和10月份工作日減少等因素影響，官方還是對前景表示樂觀。

國進民退令經濟難以推動

不過蔣豪認為，中國經濟難以改善的主要原因，還是中國經濟政策走了「國進民退」的老路，將資源都偏向國有企業，而國有企業卻因為壟斷資源而缺乏效率，不能發揮跟資源相配的差能，造成資源浪費。

司令也認同中國政府對市場經濟干預過多，令市場發展無法拉動。他說：「政府還是想用大水漫灌的老套路來刺激工業生產者的生產活動，這樣只能起到短期效果，而且他們也只是拿著納稅人的錢胡亂揮霍，或者是重複進行低水平建設。如果沒有市場需求帶動銷售，產品還是賣不出去的話，光依靠國有企業的統銷統購，還有壟斷式壓價，長遠來說還是起不了作用。」

另一個造成中國經濟面對困難的因素，是中國政府對民眾的管理愈來愈嚴厲，尤其是新冠肺炎疫情期間採取的「動態清零」和突然而來的防疫政策變更，令民眾內心更加不安，直接影響民眾消費和投資的意願。

另一方面，中國政府為了進一步掌控權力，在民生細節上也進行嚴密監控，例如北京市公安局等五部門在2021年7月發佈《關於加強違規電動三四輪車管理的通告》，規定從明年1月1日起，違規電動三、四輪車不得上路行駛，也不得在道路、廣場、停車場等公眾地方停放。到底什麼是「違規」，相關通告卻沒有明說。蔣豪指出：「三輪車是老百姓的生活需求，現在卻管得那麼嚴厲。這樣只會令老百姓不敢花錢，因為就是要防備將來各種不確定的因素，甚至是動蕩場面。」