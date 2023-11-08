上海電視台欄目「案件聚焦」微信公眾號8日報導，中國大陸新修訂《反間諜法》已於今年7月1日施行。修法前，上海市國家安全局已偵破2起境外間諜為年輕人「人生規畫」，考取公務員或進入航空公司，再利用他們竊密案件，未來處罰只會更嚴。有考上公務員90後「月光族」洩密被判刑4年9個月。另一00後社會新鮮人考進航司涉嫌竊密失風，已由檢察官審查起訴中。

中共黨政機關工作人員一直是境外間諜情報機關拉攏、利用和策反的重點目標群體。2022年8月，上海市國家安全局破獲了一起針對黨政機關工作人員的間諜案。

涉案人員董某是名90後，曾在上海某大學讀研，研究方向是產業經濟學。2019年，董某畢業後，在某黨政機關下轄研究所工作。因為剛剛入職，月收入大概8000元（人民幣，下同，約合新台幣3萬5200元）左右。

董某和女朋友在單位附近租屋，房租差不多一半工資。加上平時開銷，基本上是月光族。

董某某天下班回家，剛要進社區，被一個老外攔住問路。董某好人做到底，一直把老外帶到目的地。老外表示感謝，邀請董某周末去新天地酒吧喝酒，還加了微信。董某完全沒想到，這個老外是外國間諜。接近董某是有預謀。幾杯啤酒下肚，董某就把個資告訴了對方，還把老外當成了好朋友。

又一次喝酒之後，該老外對董某說，他們公司要求研究人員每月提交自身研究領域的報告。他的中文讀寫能力一般，希望董某幫忙蒐集特定課題數據，他願意出錢，一個課題可給幾百上千。

不知不覺中，董某吞下誘餌。因蒐集數據都是網上公開，董某也沒什麼負擔。後來老外要求越來越直接，索性讓董某直接寫好報告給他。

之後，老外說董某寫的報告內容還不夠深不夠專業，讓他從單位裡找行業的內容數據和分析報告。董某明知內部數據是保密的，但禁不住金錢誘惑，就同意了。

隨著交往深入，國外間諜對董某的指導也越來越細緻，甚至還幫他規畫人生目標。在國外間諜指導下，董某考取大陸公務員編制，在單位裡董某表現積極主動，得到賞識，能夠參與重要工作機會越來越多，得到更多接觸單位內部重要、核心數據和數據機會。

國外間諜目的性其實很明確，就是通過董某接觸到黨政機關內部重要、核心數據和數據。然後不斷抬高價碼，讓董某把這些檔複印或者拍照給他。董某作為黨政機關工作人員法律意識和保密意識淡薄，在明知對方境外背景身分情況下，甘於被利用。

上海市國家安全局針對該案迅速採取行動，控制犯罪嫌疑人，固定關鍵證據，消除了重大失洩密隱患。2022年11月，上海市第一中級人民法院以間諜罪判處董某有期徒刑4年9個月，剝奪政治權利1年。

「案件聚焦」指出，上海國安機關2022年10月還破獲一起境外間諜網路勾聯案件，是利用網路偽裝，鎖定網上涉世未深，或對求職、擇偶等有一定需求的人。此案目標是名00後學生。

就讀航空領域專業的小張，2022年1月距大學畢業還有半年，開始覓職，找到一個航空領域研究員助理工作，哪裡能料到，恰好是境外間諜布下的陷阱。

小張應聘後，第一單活是提供一篇近期航空類學術文章。小張剛好寫完畢業論文，就把論文給對方，拿到了1500元。後來對方要他到學校圖書館檢索一些航空相關資料報酬少者六、七十塊，多者一兩百。

小張跟對方熟悉以後，對方建議小張報考航空領域的大陸國有企業或者體制內公務員，後來果然被大陸某國內航空公司駐滬機構錄取，進入行政管理部門工作。

小張入職以後，境外間諜不僅讓小張打聽公司內部機構設置，還多次要他提供公司內部檔。並在境外間諜指導下，登錄單位內部網站，拷貝指定檔，提供給對方。另外，還將重要安保節點蒐集公司內部掌握的空域管制、航運保障、軍機航線、軍用機場分布等情報發給對方，前後提供公司內部文件100多份，收取間諜經費2萬多元。

2022年11月，張某因涉嫌間諜罪，被上海市國家安全機關依法採取強制措施，並移送檢察機關追究其法律責任。