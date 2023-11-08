再爆賴惠員論文抄襲「4新事證」 徐巧芯嗆：賴清德不處理？ @ChinaTimes

國民黨台北市議員張斯綱、徐巧芯，日前揭露民進黨台南市立委賴惠員的碩士論文涉嫌抄襲，但當時中正大學僅表示確實有「未適當引注的瑕疵」應補正，而未認定為論文抄襲。對此張斯綱與徐巧芯8日再度揭露賴惠員論文中有3段明顯抄襲外，並指出透過系統分析，賴的論文整體相似度40％，遠遠超過任何一家大學對於論文抄襲的容忍值，要求中正大學學倫會應認真審視調查。

張斯綱指出，根據調閱論文紙本紀錄以及學界友人的協助，這次發現賴惠員碩士論文有3處抄襲，分別抄襲蔡俊章2007年中央警察大學的博士論文、台南縣政府2006年的農業資源空間配置計畫，以及蘇秀美2003年中山大學的碩士論文。

張斯綱說，他將論文上傳至系統進行比對，發現整體論文的抄襲相似度達40％，已經遠遠超過任何一家大學對於論文相似度的容忍值。張斯綱強調，希望中正大學收到這些新事證之後，要對賴惠員這篇論文再進行學倫會的審查，不要因為前一次審查結束之後，就束之高閣，讓抄襲案就悄悄過去。

徐巧芯則直言，中正大學應該要非常在意學校的名譽，以及學倫、學生相關標準，這樣才對得起學生以及學生家長。徐巧芯說，當時檢舉賴惠員抄襲高參發論文，當初只有針對高參發部分，並沒有將整個論文用系統比對。

「這次發現比例超過40％，而且也有很多人是被賴惠員抄襲的，為什麼當初中正大學學倫會，沒有去認真針對賴惠員的論文進行全面調查？」徐巧芯強調，民進黨主席、總統參選人賴清德說如果參選人有涉入學倫爭議就要退選，到目前為止被檢舉抄襲的這些人也都沒有退選，喊出「對學倫高標準」都是說說的。