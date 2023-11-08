聯準會理事沃勒（Christopher Waller）周二表示，美國第三季國內生產毛額（GDP）季增年率達4.9%是「井噴式」的表現，當我們未來在考慮政策時必須非常注意。但他也提到了美國就業增長正在放緩的跡象，以及長期公債殖利率升高、可能削弱經濟增長所引發的「地震」。

沃勒向來主張聯準會應大舉升息以抑制高通膨，但在這場聖路易斯聯準銀行經濟數據研討會上，他並未提出任何政策建議。

聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）在對俄亥俄州銀行家聯盟（Ohio Bankers League）發表談話時表示，她將最近的GDP數據視為經濟不僅「保持強勁」的證據，且可能已經加速增長，並需要更高的聯準會政策利率，「我仍然認為我們需要進一步提高聯邦基金利率」。

在另一場活動上，達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）表示，「我們所有人」都對經濟如此強勁感到驚訝，儘管取得一些進展，但通膨率仍然趨向於3%，而非聯準會設定的2%目標。此外，雖然勞動力市場正在降溫，但仍然「非常緊俏」，且長期公債殖利率已經下跌。

正是因為長期債息上揚，說服了洛根與其他央行決策官員在上周決定維持利率不變。

洛根表示，我們仍將需要看到金融環境緊縮，俾使通膨率及時且持續來到2%。在12月的下次央行會議到來之前，她將緊盯經濟與金融情勢。

自7月升息25個基點至介於5.25%～5.5%以來，聯準會官員明確支持升息的情況變得較少。隨著聯準會持續按兵不動，許多分析師認為7月應該是本貨幣緊縮周期的最後一次升息。

聯準會在2022年3月啟動本輪升息循環。

確實，最近有更多的數據顯示7至9月季度超強的經濟增長可能是今年的異常情況。調查顯示美國10月份製造業與就業增長均見降溫，信貸緊縮的情況還在、近幾個月來貸款需求下滑，以及紐約聯準銀行周二發布的報告指出美國消費者貸款逾期未還的情況增加。

綜合種種數據可能呈現出聯準會官員所預期的那種經濟放緩，因為央行的升息動作才開始影響更廣泛的經濟。

基於即將公布的經濟數據，亞特蘭大聯準銀行的GDPNow模型顯示，美國第四季GDP季增年率僅2.1%，接近聯準會官員認為可能讓通膨持續放緩至2%目標的速度。

聯準會偏重的個人消費支出（PCE）通膨率在9月為3.4%，連續第3個月維持在這個水準。

考量經濟料將放緩以及借貸與信貸環境持續收緊，許多經濟學家預期聯準會在12月會議上將再度維持利率不變。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）在接受CNBC訪問中表示，通膨一直在放緩，而市場利率上揚，如果持續保持在高檔，很可能意味著家庭與企業信貸正在收緊，「我們必須考慮到這一點，我們應該會看到市場利率升高對經濟造成影響，儘管會滯後一些」。

自7月以來，美國10年期公債殖利率已經上漲整整一個百分點，儘管上周以來有所回落，但漲幅仍達75個基點。

但古爾斯比和明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周二接受彭博訪問時，都沒有排除聯準會進一步升息的可能性。

正如沃勒所說，卡什卡里表示，近來經濟活動「炙熱」的數據令他懷疑政策是否像我們目前認為的那樣緊縮，「如果你看到通膨回升，且看到持續強勁的經濟活動，那將告訴我，我們可能需要採取更多行動」。