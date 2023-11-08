台中一名蔡姓人妻，去年（11年）發現丈夫阿強（化名）偷腥，還同時間周旋3女之間，憤而提告，請求小三A女損害賠償80萬元，小四B女賠償80萬元，小五C女須賠償20萬元。

法院審理，蔡姓人妻指控，與阿強在108年結婚，育有一名小孩，在去年6月使用電腦時，卻發現林女、呂女、尚女等3人，明知阿強有配偶，仍發生不正當男女交往。

A女辯稱，與阿強在109年3月因線上遊戲結識，但阿強隱瞞婚姻狀況，2人交往時，並不知道他有配偶。去年4月1日到6月3日交往期間有發生性行為，並在去年5月發現懷孕，與阿強討論後，隔天就做人工流產手術，之後，去年6月19日阿強就提出分手，並坦承自己婚姻狀況。

B女則辯稱，與阿強是在109年網路認識，去年1月他謊稱剛離婚、失戀，雙方進而發展網戀，不知道他有配偶，且2人僅網路虛擬戀愛，沒發生性行為，我沒有故意或過失侵害配偶權。

但蔡女提供的事證指出，去年6月阿強與B女有發生性行為，去年5月29日至

6月11日期間，2人逾越一般男女交往分際，不僅有親密對話還包含電愛。

另外，C女則供稱：與阿強僅是朋友關係，並未發生性行為，沒有逾越一般男女正常交往分際。蔡女則提出事證指控，去年6月阿強與C女有過性行為，5月30日至6月11日期間，2人也有逾越一般男女交往分際的親密對話。

阿強則向法官表示，去年5月22日我沒告知A女我已經有配偶，算是我故意瞞，我們有親密關係，現在是情侶並已同居。

法官勘驗A女與阿強的「LINE」對話紀錄，2人不僅互相傾吐愛意，字裡行間還充滿恩愛語句，互動已逾越普通朋友，雙方還曾傳送私密片，顯示去年5月22日前已逾越普通友人交往分際。

阿強與B女對話紀錄也顯示，去年5月30日阿強傳訊：「我們討論完是要報阿。B女：「恩亨，好喔，你孩子有報嗎，有報的話，那個網址填一填，你老婆會有多一份收入」。顯見最晚B女去年5月30日已知阿強有配偶。

C女則是供稱，阿強15、16歲時就認識他了，知道他婚姻狀況，但我們很好，我們平常聊天就是這樣，我們間的對話沒有特別的意思，我爸媽也知道阿強。

蔡女則指控，C女在阿強婚姻存續時，2人LINE對話親密，逾越普通朋友交往分際，從2人對話可推知確實有發生性行為，例如：遭C女以今天身體不適拒絕後，阿強反問：「昨天一直說教（叫）我去找你，現在一講到愛愛就這樣說」。

法官審酌，蔡女與阿強結婚2年多並育有1名年幼子女，蔡女遭侵害的情節（包含次數、頻率、內容等），認蔡女請求精神慰撫金額過高，日前依法判決，對A女請求賠償應減為30萬元、對A女減為30萬、女C女減為15萬元。可上訴。