每個星座的個性都不同，性格差太多的兩人在一起，無論當朋友還是情人，都容易因意見不合而爭吵。《搜狐網》分享5個最容易吵架的星座組合，常因想法不同起爭執，若是交往了，每天吵架就像活在地獄裡，最終只能以分手收場。

▎牡羊座＆水瓶座

牡羊座總是精力充沛，好動但缺乏耐心，水瓶座則是細心謹慎，喜歡比較安靜的活動，兩者個性一動一靜，相處時容易產生問題；此外，兩人做事方法也差很多，牡羊座屬於埋頭苦幹的類型，用體力換取成就，但水瓶座喜歡在想法上創新，互相不理解就容易吵架。

▎雙子座＆金牛座

雙子座靈活又多變，喜歡冒險，性格與一成不變的金牛座相反，兩者做事方法與態度完全不同，容易發生爭執，過程中都會認為對方很自私，誰也不讓誰，不僅如此，金牛座一旦與人吵架就會玩冷戰，導致彼此關係鬧僵，最後老死不相往來。

▎獅子座＆處女座

獅子座強勢且霸道，說話方式像在下達指令，處女座雖然個性和善，但不喜歡被人控制，又不想撕破臉，大多會選擇用冷戰的方式處理，兩者出現矛盾時，獅子座不知道問題出在哪，還是用霸道的口吻說話，讓處女座越躲越遠，問題源源不絕的產生。

▎天秤座＆摩羯座

天秤座富有魅力，還是社交達人，總能吸引摩羯座的目光，不過天秤座相當有人氣，身邊有許多異性，摩羯座的佔有欲強，就算只是朋友關係，仍希望天秤座眼中只有自己，導致天秤座覺得被綁手綁腳，就容易發生衝突而撕破臉。

▎射手座＆天蠍座

射手座性格熱情奔放，擅長花言巧語，所以很討人喜歡，反觀天蠍座外表看似高冷，但佔有慾卻非常強，經常需要別人遷就，射手座看到天蠍座鬧彆扭時，總有辦法把對方哄得服服貼貼，但次數越來越多，射手座也會受不了，變成吵架的導火線。