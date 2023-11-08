發跡自高雄的「品好乳酪」廣受歡迎，更是有許多部落客推薦，未料如今傳出全台8間店都無預警停業，更有員工爆料，老闆已經2個月沒付薪水，讓不少網友相當訝異。對此，高雄市勞工局表示，確實曾經接獲勞工申請勞資爭議調解，但後來勞工表示資方已出面協調，而撤回調解申請。

「品好乳酪」發跡高雄，隨後在全台開設8間門市，其中泡芙與乳酪蛋糕備受好評，不少人留言：「高雄必吃」、「很喜歡他們家的泡芙，口味很多元有創意又很濃郁」，Google上有4.4顆星評價，Facebook同樣也多達7.5萬個讚，8萬多位追蹤者，但如今卻突然無預警停業，還在網路上被爆拖欠員工薪水，也有民眾在臉書官網抱怨：「為什麼不能提前告知北部歇業的消息呢？真的不能這樣子對待會員」

實際來到位在鼓山區昌盛路店面，Google Map上是顯示暫停營業，目前店門口並未張貼相關停業資訊，高市勞工局表示，經查曾接獲該業者勞工向本局申請勞資爭議調解，勞工後續表示因資方已出面協調，而撤回調解申請。