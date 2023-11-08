基隆市警察局自11月1日起，正式啟用愛三路與仁一路、仁二路口的科技執行，加強取締車輛不禮讓行人違規。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府獲交通部補助，在愛三路與仁一路及仁二路口，設置「車輛不停讓行人」科技執法設備，這套系統自11月正式啟用。啟用後，截至今年11月5日已偵測到20輛涉嫌違規的車輛，經警方嚴加審查，有7件符合舉發要件，警方將依違反《道路交通管理處罰條例》第44條第2項規定製單舉發。

基隆市警局表示，目前基隆市市內已有多處科技執法設備，包括了東岸高架橋、仁五路公車停靠區違停，後續又在去年建置了台 62 線快速道路的區間測速、仁二路、愛一路的科技執法，以及去年12月上線的4處路口，包括水源／源遠路口、中正／義一路口、中正／信一路口、八堵路127巷路口。

交通隊指出，基隆市內採行科技執法的路口，發生車禍的比例都下降了3成以上，顯見科技執法的確能夠抑制違規行為的發生，並減少交通事故發生。這次設置在愛三路與仁一路、仁二路口的科技執法設備，獲交通部補助新台幣300萬元，屬於固定式科技執法設備。

11月1日正式啟用以來，系統已偵測20起疑似未禮讓行人的事件，經警方進行審查後，認定有7件符合舉發要件，予以開單告發。

自今年1月起，基隆市開始推動「行人友善」專案，針對車輛不停讓行人進行加強執法。經基隆市警局統計，從專案一開始推動的高峰期（今年2、3月）每月取締1200餘件，逐月降低至10月取締204件，顯示多數駕駛人行經路口已能遵守停讓規定。

另外，據統計，基隆市今年1月20日至10月31日路口發生行人交通事故共130件，較去年同期減少45件，下降幅度達25.7％。警察局認為，建置科技執法設備，運用AI科技智慧全天候偵測違規行為，除減少執法爭議及警力負擔，更確保行人用路安全。

基隆市警局表示，未來將持續調查分析，於事故多發路口建置科技執法設備，積極防制行人交通事故發生，呼籲駕駛人行經路口務必減速，停讓行人優先通行，讓基隆成為友善的宜居城市。