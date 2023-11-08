百萬YouTuber「Joeman」以及網紅蕾菈夫妻，爆出涉嫌持有大麻，遭依毒品罪移送新北地檢署偵辦，雙方也接連拍攝影片道歉，不過相較Joeman的道歉影片，蕾菈夫妻則是慘遭抨擊，對此，瑞克律師則分析出四大敗筆，「奢華版的危機處理，跟平價版的危機處理，上演ing」。

網紅蕾菈夫妻拍攝8分鐘影片還原始末，她表示選擇說謊是錯的，決定向所有人坦承錯誤，自認做了「全天下的媽媽都不該做的事情」，最後允諾不會再犯：「我很抱歉，對不起我說了謊，對不起我吸了毒，我也不會再做這些事情」，未料，大部分網友卻是不領情，瑞克律師也指出對比Joeman的道歉影片，大家顯然失望的成分居多。

瑞克律師提出該影片的4大敗筆，首先是影片長達8分鐘，加上內容重複，根本在挑戰收看者耐心，而且提到孩子比例過高，有試圖轉移焦點的嫌疑，相較Joeman也搬出母親打親情牌，但效果天差地別；此外，蕾菈夫妻一再強調願意接受司法調查，瑞克律師則點出癥結點「這些由不得你，你只能接受」，不過跟Joeman的道歉影片，衍生出同樣問題，就是僅止於道歉，未提出明確彌補行動，而且不約而同開啟YT斗內功能。

對此，網友紛紛留言：「可以把空白哭泣的時間剪掉沒關係」、「不太懂為啥要拿孩子來擋箭牌」、「口口聲聲說為了孩子，那還選擇這樣做，敢說我都不敢聽了」、「 開斗內是怎樣，斂財這麼明顯」、「做戲而已啦，可以再博版面蹭熱度，有夠聰明」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！