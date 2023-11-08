公務員日前舉行升等考試，台中區考場在結束時，有試務人員要求警察載送工作人員，被指「好大官威」。考選部今天強調，試務人員確有不當。考選部將委請各考區協辦考試的地方政府，安排充足車輛載送試題及工作人員，並要求所有試務工作人員不得再商請警車載送。

媒體報導，台中市警局第四分局春社派出所警察日前在升等考試中負責維護與運送考卷，有工作人員要求警察，「『諭知』你們，等一下考場主任一起坐你們警車回去」，當場被拒。警方表示，警察不是考場人員的下屬，協助的是護卷不是載人，網友也批試務人員「好大官威」，把警察當小公差。

考選部今天說明，國家考試舉行期間各試區都會安排車輛載送試題往返，並請該考區安排警力及警車隨同護送，避免發生有企圖破壞試題運送或突發狀況之安全維護。由警力支援國家考試勤務工作已行之有年，考選部感謝警察支援安全維護，使國家考試能順利圓滿舉行。

考選部強調，試務人員請警車載送工作人員確有不當，惟經考選部查明，台中考區該試務人員於了解警力係執行考試護題工作並非協助載送人力後，當場隨即向警察致歉，絕對未使用「諭知」字眼，要求載送的也是工作人員，雙方溝通容有誤解，該試務工作人員已向記者反應澄清，並無所謂官威好大情事。

考選部表示，將委請各考區協辦考試的地方政府，安排充足車輛載送試題及工作人員，以利試務工作進行，並要求所有試務工作人員不得再商請警車載送。考選部也感謝縣市政府、警察機關及學校人員，犠牲假日時間支援考試工作，將持續與各機關協力合作、共同為國舉才。