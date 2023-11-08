台東延平鄉觀光景點「鸞山森林文化博物館」今傳出11名新北遊客遭虎頭蜂襲擊，其中2女意識不清，其餘8女1男全身多處被螫傷，目前均送醫治療。

來自新北的銀髮族旅遊團今上午前往台東延平鄉鸞山部落，由當地嚮導帶領探訪知名景點「鸞山森林文化博物館」，一行人沿小徑步行上山途中，赫見1隻虎頭蜂飛出蜂窩，1名年輕男領隊見狀順手輕揮趕蜂；未料，引發虎頭蜂群起撲向遊客，造成10女1男遭螫咬，其中2女意識不輕，11名蜂螫傷患年紀均為60歲左右，分送關山慈濟醫院、台東馬偕醫院及台東基督教醫院。

遭蜂螫的女團員表示，當時全團成員正爬山前往景點，1名在地年輕男領隊臨時起意，帶領團員抄捷徑走小路，結果前方有虎頭蜂窩，他見到飛出窩的虎頭蜂，手一揮，結果虎頭蜂全部飛出來，自己也在過程中被蜂螫，嘴唇紅腫。

鸞山森林博物館負責人阿力曼表示，此處未曾有虎頭蜂現蹤，研判為先前颱風挾強風侵襲，將蜂窩吹飛至此，後續協請台東縣農業處專業人員實地勘查，再進行相關處置，另有保險支付傷者醫療費用。