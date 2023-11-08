美國新聞網站Axios報導，美國與以色列2名官員表示，拜登總統在昨天的電話中敦促以色列總理尼坦雅胡暫停加薩戰事3天，以利讓哈瑪斯扣押的部分人質獲釋取得進展。

白宮發言人先前表示，兩位領袖在昨天談話中，討論了出於人道主義考量，讓加薩戰事「戰術性暫停」的可能性，同時還談到可能讓人質獲釋的問題。

美國高階官員3日曾對記者說，人質談判的間接性和複雜性，讓談判難以取得進展。美國主要透過卡達政府來解決這個問題，卡達是一些哈瑪斯（Hamas）領導人的根據地。

美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（Bill Burns）本週人在中東，他工作的部分重點是讓人質獲釋。勃恩斯已走訪以色列進行會談，並將於本週稍晚會見卡達官員。

美國官員表示，根據美國、以色列和卡達正在討論的一項提議，哈瑪斯將釋放10至15名人質，並利用3天暫停時間來核實所有人質身分，同時提供一份關押人質的名單。

以色列官員說，哈瑪斯10月7日在以色列發動恐怖攻擊，至少綁架了240人；哈瑪斯已釋放2名以色列年長婦人和2名美國人。

以色列2名官員表示，根據以色列評估，哈瑪斯扣押約180名人質，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）扣押40名人質，與激進派別有鬆散聯繫的團體扣押了約20名人質。

哈瑪斯今天在一份聲明中聲稱，準備釋放被扣為人質的12名外國人，不過由於以色列發動空襲和地面行動，他們無法放人。

美國與以色列2名官員表示，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）告訴拜登，他不相信哈瑪斯的意圖，也不相信他們準備就人質問題達成協議。

官員表示，尼坦雅胡還說，如果戰鬥停止3天，以色列可能會失去目前國際對這場行動的支持。

這位以色列官員告訴Axios，尼坦雅胡之所以有所保留，部分原因在於哈瑪斯過去的紀錄。哈瑪斯在2014年加薩戰爭的人道暫停期間，襲擊了一群以色列士兵，並綁架其中1名，殺害了其他幾人。

以色列總理辦公室拒絕發表評論。

白宮向Axios轉述了拜登和尼坦雅胡今天通話的內容，稱2位領袖「討論了為確保哈瑪斯扣押人質獲釋而持續做出的努力」。白宮也補充說，不會對拜登的私人談話發表評論。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1121108