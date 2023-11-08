藍白整合陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲8日在記者會公布3份內參民調，民調顯示，柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜與民進黨總統參選人賴清德互比差距，柯勝侯8.63個百分點，柯文哲直嗆，「這個哪個勝率最高，難道會看不出來嗎？」（民眾黨提供／楊亞璇台北傳真）

柯文哲秀3民調「都贏侯賴」 狠酸：哪個勝率最高看不出來？ @ChinaTimes

藍白整合陷入僵局，民眾黨總統參選人柯文哲8日在記者會公布3份內參民調，民調顯示，柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜與民進黨總統參選人賴清德互比差距，柯勝侯8.63個百分點，柯文哲直嗆，「這個哪個勝率最高，難道會看不出來嗎？」

柯文哲8日上午舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會。聯訪時被問起藍白合議題，現場也秀出3份內參民調，柯文哲表示，這是初步結論出來，「就是說賴對柯、賴對侯，這個哪個勝率最高，難道會看不出來嗎？這個很清楚啊」，除非故意有心的媒體故意，不然民調其實一個程度相當準，當然如果誤差範圍內不敢講，超過誤差範圍還是很清楚。

民眾黨公布委託三單位做民調。第一份《求真民調》顯示，柯賴對決時，柯文哲獲35.44％、賴清德32.39％；侯賴對決時，侯友宜28.69％、賴34.67％，與賴清德互比差距，柯勝侯9.03％

第二份則由《趨勢民調》執行，民調顯示，柯文哲38.86％、賴清德30.42％；侯友宜32.74％、賴清德32.47％，與賴清德互比差距，柯勝侯8.17％。

第三份世新大學調查顯示，柯文哲34.14％、賴清德31.14％；侯友宜28.36％、賴清德34.06％，與賴清德互比差距，柯勝侯8.7％。

三份民調平均，柯文哲36.15％、賴清德31.32％；侯友宜29.93％、賴清德33.73％，與賴清德互比差距柯勝侯8.63％。

求真民調訪問地區為全國22縣市，訪問對象為戶籍於全國22縣市且年滿20歲以上成年人，抽樣方法為市話以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出，手機以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼，訪問日期11月3日至7日， 有效樣本：3021人(市話：2109份；手機：912份) 在95.0％的信心水準下，抽樣誤差在正負1.78個百分點之內，加權方法則依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking) 。

趨勢民調訪問日期為11月3日至7日，有效樣本3008人(市話2108人;手機900人)，在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負1.79個百分點之內，訪問地區：全台22縣市年滿20歲的一般民眾，調查方法：市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進 行調查；手機電話調查方法，以國家通訊傳播委員會公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。加權方法則依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權(Raking) 。

第三份民調調查單位為「世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心」，調查日期為11月3日至7日，調查方式為手機電訪加市話電訪，有效樣本：3000份(手機900份、市話2100份) 。