大陸央視新聞報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅11月8日在第四屆海洋合作與治理論壇致辭，強調中方將秉持海洋命運共同體理念，與國際社會攜手建設各國共用的和平之海、繁榮之海、美麗之海。並提出堅持對話協商、公平正義、生態優先、合作共贏等四個堅持。

王毅說，海洋是人類賴以生存發展的重要基礎，也是文明交流互鑒的天然平台，加強海洋合作、完善海洋治理，反映了各國的共同願望，也是時代的大勢所趨。同時，當今世界並不太平，海洋的發展也面臨前所未有的風險挑戰。

王毅強調，海洋作為人類共同生活的家園，需要人類共同建設與呵護。中國大陸國家主席習近平從中國和世界共同利益、全人類共同福祉出發，提出構建海洋命運共同體的重要理念，為引領全球海洋治理指明了前進方向，為建設和呵護美麗繁榮的海洋家園提供了中國方案。為此，中方提出四點建議。

一要堅持對話協商，守護海洋和平安寧。重視各國合理關切，堅持以對話解決爭端、以協商化解矛盾，完善危機溝通機制，加強區域安全合作，構建基礎牢固、真正持久的海洋安全。堅持由直接當事方友好協商解決歷史遺留海上爭端，堅持抵制海上陣營對抗和零和博弈。

二要堅持公平正義，完善海洋治理體系。踐行真正的多邊主義，推進公正合理的國際海洋治理。中國將繼續全面參與聯合國架構內海洋規則的制定與治理機制實施，認真履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際海洋法義務。與此同時，《公約》生效已近30年，面臨不少新的課題和挑戰，我們要實事求是、與時俱進推動《公約》更加健全和公平。

三要堅持生態優先，永保海洋清潔美麗。中國堅持走綠色低碳的發展道路，積極投身應對氣候變化、防災減災，反對核汙染水排海，為全球海洋可持續發展作出貢獻。中國積極參與談判並率先簽署《海洋生物多樣性協定》，將堅持漁業資源可持續利用，繼續實施休漁制度，堅決打擊非法捕撈。

四要堅持合作共贏，實現海洋繁榮昌盛。秉持互利共贏合作觀，實現各方共用發展機遇和成果。中國將在共建共用原則基礎上，同各方高品質建設「海上絲綢之路」，打造藍色經濟夥伴關係，將繼續與各國加大海洋基礎設施建設合作，維護航道安全，不斷提升海上互聯互通水準。

本屆論壇由海南華陽海洋合作與治理研究中心、中國南海研究院、中國海洋發展基金會聯合主辦，來自30多個國家各界代表300餘人參加。