現代婚姻經營不易，能找到適合的另一半越來越困難， 《搜狐網》盤點十二生肖，其中狗、馬、豬3生肖男最優質，適合當終生伴侶，像是屬狗的男性安全可靠，肖豬男則最寵妻。

▌生肖狗

和屬狗的人相處，妳一定不會吃虧。他們不愛計較， 瑣事都不放在心上，也不生氣，甚至覺得吃虧是福。他們忠誠勇敢、意志堅定，非常有正義感、講義氣，他們寧願自己受苦受累，也不願意給別人添麻煩。肖狗男誠實淳樸、為人善良，這些特點能為伴侶帶來安全感，當朋友或戀人都非常可靠。

▌生肖馬

遇到屬馬的男性任勞任怨，很多事情都會為伴侶著想、分憂，照顧人可謂無微不至。他們有爽朗樂天的人生觀、行俠仗義的英雄主義，常替人打抱不平。在感情方面，他們表現直率，少了一些拐彎抹角的浪漫，多了一些踏實的真誠，有一個屬馬的真誠伴侶，簡直就是有了一個溫柔的幸福港灣。

▌生肖豬

屬豬的男性純真且重感情，對待身邊的人開朗溫和，並且非常有家庭觀念，喜歡和伴侶創造一個溫馨幸福的家庭。肖豬男性格沉穩、心地善良，有著堅韌不拔的精神，他們的財運通常都很好，因為做人處事非常厚道，做生意就是講究和氣生財。不僅如此，屬豬人通常都不吝嗇，尤其對待心愛的人更大方，傾其所有也在所不惜。