三重區中山橋上昨（7）日下午4時42分許，一名男童於轎車行駛中將半身探出天窗，一手扶住車頂，還不時轉頭往後回看後方車輛，神情看上去相當開心。不過該男童的行為也遭民眾質疑已經觸犯交通法規，於是將該影片上傳至臉書社團「交通違規檢舉教學」，三重警分局經網路巡邏發現該情形，表示目前尚未接獲相關報案，且此案例並不符合民眾舉發要件。

據了解，警方於網路巡邏時發現該段影片，直指該行為可能違反道路交通管理處罰條例第30條1項第7款「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」、第31條1項「汽車乘客未依規定繫安全帶」或第31條3項「附載幼童未依規定安置於安全椅」之情形。

另，警方同時表示，目前並未接獲相關報案，於本案中也未有明顯危險情形，此不屬民眾可檢舉之交通違規，不符合交通違規舉發要件，因此無法據以舉發。

三重警分局呼籲，車輛行駛時，前、後座乘客務必繫緊安全帶，或是使用適合之兒童座椅，確保行車途中遭遇任何路況時，能保護乘客安全，避免憾事發生。