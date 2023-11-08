百萬YouTuber Joeman、蕾菈夫妻昨（7日）先後拍片承認在台灣、國外都吸食大麻，引發譁然。曾因持有、販售大麻菸彈遭判刑的網紅Toyz（劉偉健），再爆料某位百萬大咖即將出包，讓外界十分好奇。

Toyz於6日以過來人的身分開直播談Joeman涉毒一事，得知對方移送前只驗尿、未驗毛髮，不理解自己當時為何要執行此步驟，且因是公眾人物，直接被送去勒戒，反觀Joeman不用驗髮，但毒性明明會殘留在毛髮3至6個月。

Toyz今凌晨突在社群網站Discord表示Joeman封鎖他的IG，不禁砲轟：「網軍一看就買超大，真的很可悲，小圈圈挺這麼用力」，更諷刺Joeman的同溫層都很偽善。

Toyz爆料還有大咖要出事。（圖／翻攝Discord）

Toyz給出百萬的線索。（圖／翻攝Discord）

接著，Toyz再爆料「我聽到還有大咖要出事」，給出線索「百萬」，讓網友們開始尋找符合此條件的名人，紛紛留言：「難道要台灣yt圈要大翻船了嗎」、「很簡單的邏輯，誰跟九妹最要好？」、「範圍應該要縮小到跟他們那群一起的」、「我覺得那照片中的幾個，都不意外了」。

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