藍白整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲今天感嘆，終究國民黨、民眾黨DNA不同，他在想的是怎麼贏得總統大選，國民黨在想的是怎麼贏過他。（楊亞璇攝）

藍白整合卡關，民眾黨總統參選人柯文哲今天感嘆，終究國民黨、民眾黨DNA不同，他在想的是怎麼贏得總統大選，國民黨在想的是怎麼贏過他，這叫政治價值的衝突，「你到底今天是為了政黨利益還是國家利益？」不過被問起是否代表藍白合破局，柯卻不把話說死，強調就如當醫生，「要救一個病人要救到最後一秒」。

柯文哲上午舉行「韌性台灣，創造多贏」記者會並接受聯訪。針對藍白合議題，柯表示，藍白合一直是大家很關心的題目，其實藍白合不只2個月，超過半年，台灣一直在過去30年中，一直陷於藍綠統獨兩極對抗泥淖，的確是國家內政問題。

他說，剛好今年有超過6成民意希望政黨輪替，當然是因為民進黨做得太差，到了民心思變程度，也因為明年國會三黨不過半應當是可以預期，這種期望政黨輪替、三黨不過半的狀態下，他思考說的確是一個歷史的契機，走向聯合政府，希望透過這一關台灣可以開始往內閣制移動。

柯文哲認為，到現在為止，在選舉前兩黨主席可以坐下來討論題目，是一個進步，因為這是過去沒有的，當然聯合政府在台灣歷史上也沒有出現過，的確是創新嘗試，過程中一定會有風風雨雨。

柯文哲表示，一開始就定義說，政黨合作有很多層面，從政策綱領、總統選舉、立委選舉、選舉後立法院院長、副院長、各委員會召集人選舉，甚至到行政院長決定、組閣，到現在為止，「我發現很多項目我們還是有共識」，除了總統候選人的問題還卡卡的，其他還是有成績，他也認為至少是有進步，以歷史眼光來看，還是有一些成就。

柯指出，對於總統選舉，這一局是這樣，對他來講，合作目的是要選贏，應該是說，如何找出勝選機率最高組合，他個人非常相信數據，因為自己還是科學家，理性、務實、科學，在現階段，就對總統選票，最能夠直接反應的是什麼，就是很精確的全民調，民調除非故意要造假，有心要造假，不然份數夠多，是相當準確。

柯文哲說，現在問題是，他後來發現，終究國民黨、民眾黨還是有DNA不同，「我在想的是怎麼贏得總統大選，國民黨在想的是怎麼贏過柯文哲，所以我就覺得很奇怪，為什麼不用勝率比較高的組合？為什麼故意要用勝率比較低的組合，甚至會輸掉的組合。」

柯文哲直言，這叫政治價值的衝突，他每次講說，不要為了政黨利益犧牲國家利益，不要為了短期利益犧牲長期利益，也不要為了少數人利益犧牲多數人利益，他倒覺得今天跟國民黨會談不攏，是卡在政治價值，「你到底今天是為了政黨利益還是國家利益，是為了一個人利益還是多數人利益」，這才是今天的爭執。

柯文哲認為，他也希望可以合作，所以一開始說比全民調，但後來後來發現國民黨原則就是2個，不比民調、要當正的，「我說那這樣好了，我退讓，比民調，但就算我贏你，但在統計誤差範圍內，我還是讓你當正的」，國民黨也不要，提出德國模式、日本模式，意思是說，「不管你選哪個模式我都會贏，你要不要參加？」他覺得這很奇怪，所以每次說日本模式，德國模式，他心裡想說為什麼不用台灣模式？

柯文哲質疑，國民黨、民進黨過去選舉都用全民調，不管總統或立委選舉，各級民代選舉都是用全民調，怎麼到今天這局突然不要了，然後開始說全民調不準，他每次都嘲笑國民黨，國民黨是用全民調把鴻海創辦人郭台銘幹掉的，怎麼現在又要換一個？

柯文哲說，自己是一個很喜歡數字的人，這個除非故意要作弊，如果就是讓公正的媒體去做，這很明顯，勝敗組合應該怎麼組合，媒體記者朋友都知道。

若價值很難改變，是否代表藍白真的已破局？柯回應，「對我來講，就好像我們當醫生，就是要救一個病人要救到最後一秒，所以我倒覺得是這樣，價值不太容易改，但我相信社會有民意，有時候不是說價值改變，而是當時民意要求」。